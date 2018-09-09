«Идеальная я»: Наталья Рудова продемонстрировала фанатам фото в купальнике
Известная отечественная актриса Наталья Рудова обнародовала в своем микроблоге Instagram фото в купальнике, позволив поклонникам рассмотреть ее фигуру. Под фото артистка указала, что она идеальна во всех смыслах.
Судя по геометке, знаменитость сейчас отдыхает на Мальдивах. На снимке актриса позирует в слитном бежевом купальнике, прикрыв свои глаза солнцезащитными очками. В течение трех часов пост артистки собрал более 146 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 450 комментариев.
Подписчики принялись усыпать своего кумира комплиментами. Они также согласились с написанным артисткой мнением в подписи к публикации. Некоторые фолловеры отмечают, что Наталья Рудова заметно поправилась, однако другие же не согласны с подобным мнением.
Судя по геометке, знаменитость сейчас отдыхает на Мальдивах. На снимке актриса позирует в слитном бежевом купальнике, прикрыв свои глаза солнцезащитными очками. В течение трех часов пост артистки собрал более 146 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 450 комментариев.
Подписчики принялись усыпать своего кумира комплиментами. Они также согласились с написанным артисткой мнением в подписи к публикации. Некоторые фолловеры отмечают, что Наталья Рудова заметно поправилась, однако другие же не согласны с подобным мнением.
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