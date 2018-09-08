В Петербурге рядом с мусорным баком нашли тело мужчины без ног
7 сентября в одном из районов Санкт-Петербурга местные жители нашли труп мужчины без ног за мусорным контейнером. Как стало известно, погибший являлся уроженцем Азербайджана.
В местных правоохранительных органах уже подтвердили вышеназванные сведения. При осмотре места инцидента было найдено удостоверение личности, которое принадлежало 39-летнему жителю Баку – мужчина являлся инвалидом без ног.
Осмотр трупа показал отсутствие видимых признаков насильственного летального исхода. В скором времени специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.
В местных правоохранительных органах уже подтвердили вышеназванные сведения. При осмотре места инцидента было найдено удостоверение личности, которое принадлежало 39-летнему жителю Баку – мужчина являлся инвалидом без ног.
Осмотр трупа показал отсутствие видимых признаков насильственного летального исхода. В скором времени специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.
Происшествия
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:30