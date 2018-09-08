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Учёные: Три огненных НЛО в небе Мельбурна являются знаком апокалипсиса

Жители Мельбурна в небе зафиксировали три огненных НЛО. По словам уфологов это является очередным знаком приближающейся «смерти» Земли – «апокалипсиса».

Учёные: Три огненных НЛО в небе Мельбурна являются знаком апокалипсиса


Уфологи и конспирологи несколько лет уже утверждают, что приближается апокалипсис. Согласно мнению исследователей внеземных цивилизаций, а также приверженцев теории заговора, причиной гибели всего живого на Земле станет Нибиру, являющаяся загадочной планетой-двойником Земли с мощным гравитационным полем. Она врежется в Голубую планету. Официальная наука признала существование планеты Х. Учёные отметили, что вхождение Нибиру в Млечный Путь не отобразится в итоге на Земле.

Уфологи и конспирологи, несмотря на это, продолжают говорить о конце света. Эксперты недавно обнаружили новых предвестников «смерти» Земли, заключив, что апокалипсис будет. Уфологи считают, что об этом свидетельствуют участившиеся различные стихийные бедствия. Например, речь идёт о недавних подземных толчках магнитудой в 5,4 балла на территории Южного Урала.

О конце света также говорит активность инопланетян, будто бы старающихся предупредить человечество. Таким образом, новые предвестники апокалипсиса опять появились над Австралией. Жители Мельбурна 1 сентября заметили в небе примерно в восемь часов вечера три огненных шара. По мнению уфологов это были НЛО, которые предшествуют началу апокалипсиса.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:00
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