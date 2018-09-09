Блогер JerryRigEverything проверил на прочность смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Известный блогер JerryRigEverything не редко испытывает на прочность самые новые смартфоны. Однако на этот раз он решил проверить Xiaomi Redmi Note 5 Pro, который давно стал популярным на рынках во многих странах.
В частности, защитное стекло популярного смартфона блогер оценил, можно сказать, по высшему классу. Однако сканер отпечатков пальцев устройства немного подвёл, как оказалось, если его изрядно поцарапать, то он не сможет работать в нормальном режиме.
Не прошёл на прочность и корпус Xiaomi Redmi Note 5 Pro, несмотря на то, что он создан из металла, при изгибе девайс повёл себя не самым лучшим образом. Конечно, сломать смартфон блогеру не удалось, однако он достаточно сильно повредил форму гаджета.
В частности, защитное стекло популярного смартфона блогер оценил, можно сказать, по высшему классу. Однако сканер отпечатков пальцев устройства немного подвёл, как оказалось, если его изрядно поцарапать, то он не сможет работать в нормальном режиме.
Не прошёл на прочность и корпус Xiaomi Redmi Note 5 Pro, несмотря на то, что он создан из металла, при изгибе девайс повёл себя не самым лучшим образом. Конечно, сломать смартфон блогеру не удалось, однако он достаточно сильно повредил форму гаджета.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 05:21