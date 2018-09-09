Блогер JerryRigEverything проверил на прочность смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro

В частности, защитное стекло популярного смартфона блогер оценил, можно сказать, по высшему классу. Однако сканер отпечатков пальцев устройства немного подвёл, как оказалось, если его изрядно поцарапать, то он не сможет работать в нормальном режиме.Не прошёл на прочность и корпус Xiaomi Redmi Note 5 Pro, несмотря на то, что он создан из металла, при изгибе девайс повёл себя не самым лучшим образом. Конечно, сломать смартфон блогеру не удалось, однако он достаточно сильно повредил форму гаджета.