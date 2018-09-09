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Блогер JerryRigEverything проверил на прочность смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Известный блогер JerryRigEverything не редко испытывает на прочность самые новые смартфоны. Однако на этот раз он решил проверить Xiaomi Redmi Note 5 Pro, который давно стал популярным на рынках во многих странах.

Блогер JerryRigEverything проверил на прочность смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro


В частности, защитное стекло популярного смартфона блогер оценил, можно сказать, по высшему классу. Однако сканер отпечатков пальцев устройства немного подвёл, как оказалось, если его изрядно поцарапать, то он не сможет работать в нормальном режиме.



Не прошёл на прочность и корпус Xiaomi Redmi Note 5 Pro, несмотря на то, что он создан из металла, при изгибе девайс повёл себя не самым лучшим образом. Конечно, сломать смартфон блогеру не удалось, однако он достаточно сильно повредил форму гаджета.

 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 05:21
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