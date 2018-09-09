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«Избили друг друга»: На YouTube опубликован новый клип Филиппа Киркоров и Николая Баскова

Николай Басков и Филипп Киркоров записали совместный видеоклип на композицию «Ibiza», в котором они соперничают друг с другом. Ролик опубликован на YouTube-канале.

«Избили друг друга»: На YouTube опубликован новый клип Филиппа Киркоров и Николая Баскова


По сюжету клипа, артисты, на съемках совместного видеоролика, чтобы унизить, подставляют друг друга. Николай Басков меняет девушек из подтанцовки Филлипа Киркорова на пожилых женщин. Поп-король в ответ переворачивает кабинку биотуалета, в которой находился золотой голос России. Между певцами завязалась драка, которая закончилась «смертью» обоих.

«Избили друг друга»: На YouTube опубликован новый клип Филиппа Киркоров и Николая Баскова


В клипе участвовали и другие известные личности отечественного шоу-бизнеса, а именно певцы Валерий Леонтьев и Сергей Шнуров, телеведущий Андрей Малахов, шоумен Гарик Харламов, предпринимательница Алиса Лобанова, а также исполнительница песен Анита Цой.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:01
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