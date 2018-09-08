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Учёные: Пустыня Сахара опять может стать зелёной и плодородной

Учёные-метеорологи рассказали, что пустыня Сахара опять может стать зелёной и плодородной. Для этого нужно по всей её площади расставить ветряные электростанции, а также много солнечных батарей.

Учёные: Пустыня Сахара опять может стать зелёной и плодородной


Представители группы метеорологов США, Италии, Китая смоделировали климат огромной пустыни. Исследователи выяснили, что засушливый край может вполне стать плодовитым. В свою очередь территория Сахары простирается на 9 000 000 километров квадратных. Заставив её солнечными батареями, крупными ветряками, люди получат в четыре раза больше электроэнергии в сравнении с тем, сколько на сегодняшний день потребляет весь мир. Также пустыню можно будет засеять. Современные электростанции станут разгонять над Сахарой потоки воздуха. Вследствие этого дожди будут идти вдвое чаще. Солнечные батареи будут остужать землю, отражая лучи, запуская процесс вегетации растений. В регионе через некоторое время станет возможным занятие земледелием. Это принесёт огромный доход.

Внедрить данную технологию в Сахаре помогает довольно большая протяжённость пустыни. Другие пустыни не имеют таких размеров.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:22
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