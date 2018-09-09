Учёные: Добраться до Марса можно будет за час
Американские учёные разработали метод, благодаря которому добраться до Марса можно будет всего за один час. Специалисты из Калифорнийского технологического института уверяют, что из особого наноматериала можно создать космический корабль для быстрых перелётов.
Для создания скоростного судна отличным материалом является кремний и диоксид кремния, из него можно создать так называемый «парус». Данный элемент будет подогреваться при помощи специального оптического лазера тем самым, обеспечивая ускорение, до 20 процентов от скорости света. Учёные полагают, что такая технология поможет освоить Красную планету за несколько лет.
Специалисты разработали проект по созданию космического корабля, однако перед началом каких-либо работ в данном направлении необходимо провести не одно испытание. При этом учёные отмечают, что основной проблемой при строительстве скоростного космического корабля является хрупкость материала.
Для создания скоростного судна отличным материалом является кремний и диоксид кремния, из него можно создать так называемый «парус». Данный элемент будет подогреваться при помощи специального оптического лазера тем самым, обеспечивая ускорение, до 20 процентов от скорости света. Учёные полагают, что такая технология поможет освоить Красную планету за несколько лет.
Специалисты разработали проект по созданию космического корабля, однако перед началом каких-либо работ в данном направлении необходимо провести не одно испытание. При этом учёные отмечают, что основной проблемой при строительстве скоростного космического корабля является хрупкость материала.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 04:31