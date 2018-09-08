«Авторитет года»: Стало известно о криминальном прошлом Иосифа Кобзона

В 1993 году народный артист СССР Иосиф Кобзон подал иск на издание «Советская Россия», в котором сообщалось, что артист являлся участником мафии. Журналисты газеты в качестве доказательств привили совместные снимки певца с преступниками Алимжаном Тохтахуновым и Виктором Никифоровым. Тогда судья стал на сторону вокалиста. Ранее сам Иосиф Давыдович рассказывал, что иногда общается с мафиози. Известность среди криминальных авторитетов исполнитель песен обрёл, когда давал концерты в тюрьмах на Дальнем Востоке. В 1994 году газета «Коммерсантъ» присвоила Иосифу Давыдовичу звание «Авторитет года».Через год криминальным прошлым артиста заинтересовалось правительство США. Иосифу Кобзону даже запретили въезжать на территорию американского государства. В торговле наркотиками и оружием обвиняли даже жену певца. Наследникам и семье знаменитости неоднократно угрожали. Злоумышленники также покушались на жизнь артиста. В офисе Иосифа Давыдовича прогремел взрыв, однако самого исполнителя песен в тот момент не было на работе.