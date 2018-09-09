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Названы самые опасные популярные приложения iPhone

Исследователи безопасности компании GuardianApp, изучив популярные приложения, назвали самые опасные для iPhone.

Названы самые опасные популярные приложения iPhone


Эксперты отметили, что десятки популярных приложений для устройств отправляют скрытно информацию о местоположении пользователей в различные сторонние компании по монетизации. Каждое приложение, которое смогли уличить в мошенничестве, собирало данные Bluetooth LE Beacon, имя Wi-Fi SSID, координаты GPS. Среди них стоит отметить: С25K 5K trainer, SnipSnap Coupon, The Coupons App, Weather Live, Tunity, Tapatalk, YouMail, Mobiletag, Photobucket, Homes.com, Moco, ASKfm, GasBuddy, Coupon Sherpa, Code Scanner.

По словам специалистов, этим приложениям во время установки нужен для корректной работы доступ к местоположению. Но нигде не говорится, что приложения направят полученную информацию различным сторонним организациям для заработка разработчиков.

Эксперты заявили, что отправленные данные могут содержать точную геопозицию пользователя, а также прочие конфиденциальные материалы.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:31
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