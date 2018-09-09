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Анна Калашникова поразила публику "голым" платьем на творческом вечере Ирины Аллегровой

Исполнительница Анна Калашникова посетила фестиваль «Новая волна» в день, посвященный Ирине Аллегровой. Гости мероприятия были удивлены нарядом молодой певицы, он даже показался им слишком фривольным.

Анна Калашникова поразила публику "голым" платьем на творческом вечере Ирины Аллегровой


Тем не менее, по словам самой Калашниковой на «Новую волну» в Сочи она взяла несколько ярких нарядов – хватит сразу на несколько образов на день. Творческий вечер Ирины Аллегровой знаменитость посетила в слишком открытом платье, а из-под прозрачной сеточки явно выделялось нижнее белье.

Исполнительница рассказала, что наряд был сделан молодым российским дизайнером grach haute couture. Певица считает свою фигуру хорошей, поэтому может позволить себе появляться на общественных мероприятиях в таких откровенных платьях.

 
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ШоуБиз
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:01
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