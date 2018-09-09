Эксперты назвали десять основных советов водителям машин на осень

Также рекомендуется прокладывать маршрут пути дальше от разных образовательных учреждений, та как там могут возникать пробки. Осенью желательно проверить светотехнику, потому что начинает раньше темнеть. Днём вследствие осадков видимость может быть очень ограниченной. Лежащие опавшие листья на дороге могут приводить к ухудшению сцепления авто с поверхностью. Таким образом, в такой ситуации желательно сбавлять скорость. Намного быстрее загрязняется лобовое стекло. Это повышает риск ДТП. Значительно чаще придется избавляться от опавших листьев в воздухозаборниках. Желательно перед лужами снижать скорость, исключив в данном случае возможность возникновения брызг возле пешеходов.Уберечь кузов от коррозии помогут полироли. Особенного контроля осенью требует состояние аккумулятора. В ином случае аккумулятор может отказать при уменьшении температуры воздуха. Осенью может понизиться давление в шинах. Также стоит в этот период года задуматься о покупке зимних покрышек.