Рита Дакота рассказала правду о любовницах Влада Соколовского
В Сети уже больше месяца поклонники обсуждают расставание Риты Дакоты с Владом Соколовским. Певица приняла решение раскрыть правду о сексуальных похождениях ее супруга.
По словам исполнительницы песен, многие друзья знали об изменах ее супруга, однако не хотели разрушать молодую семью, в которой подрастает ребенок. Артистка поведала, что любовницами Влада Соколовского становились её подруги и знакомые, которые часто бывали у них дома. Сейчас родственники мужа Риты Дакоты настаивают, чтобы она простила 26-летнего певца. Но вокалистка не будет закрывать глаза на очень сильные обиды.
Влад Соколовский в своём аккаунте в Instagram уже сообщил, что будет учиться на ошибках. Скорей всего, развод для артиста также оказался тяжёлой ношей.
По словам исполнительницы песен, многие друзья знали об изменах ее супруга, однако не хотели разрушать молодую семью, в которой подрастает ребенок. Артистка поведала, что любовницами Влада Соколовского становились её подруги и знакомые, которые часто бывали у них дома. Сейчас родственники мужа Риты Дакоты настаивают, чтобы она простила 26-летнего певца. Но вокалистка не будет закрывать глаза на очень сильные обиды.
Влад Соколовский в своём аккаунте в Instagram уже сообщил, что будет учиться на ошибках. Скорей всего, развод для артиста также оказался тяжёлой ношей.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:01