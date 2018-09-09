Рита Дакота рассказала правду о любовницах Влада Соколовского

По словам исполнительницы песен, многие друзья знали об изменах ее супруга, однако не хотели разрушать молодую семью, в которой подрастает ребенок. Артистка поведала, что любовницами Влада Соколовского становились её подруги и знакомые, которые часто бывали у них дома. Сейчас родственники мужа Риты Дакоты настаивают, чтобы она простила 26-летнего певца. Но вокалистка не будет закрывать глаза на очень сильные обиды.Влад Соколовский в своём аккаунте в Instagram уже сообщил, что будет учиться на ошибках. Скорей всего, развод для артиста также оказался тяжёлой ношей.