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Рита Дакота рассказала правду о любовницах Влада Соколовского

В Сети уже больше месяца поклонники обсуждают расставание Риты Дакоты с Владом Соколовским. Певица приняла решение раскрыть правду о сексуальных похождениях ее супруга.

Рита Дакота рассказала правду о любовницах Влада Соколовского


По словам исполнительницы песен, многие друзья знали об изменах ее супруга, однако не хотели разрушать молодую семью, в которой подрастает ребенок. Артистка поведала, что любовницами Влада Соколовского становились её подруги и знакомые, которые часто бывали у них дома. Сейчас родственники мужа Риты Дакоты настаивают, чтобы она простила 26-летнего певца. Но вокалистка не будет закрывать глаза на очень сильные обиды.

Рита Дакота рассказала правду о любовницах Влада Соколовского


Влад Соколовский в своём аккаунте в Instagram уже сообщил, что будет учиться на ошибках. Скорей всего, развод для артиста также оказался тяжёлой ношей.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:01
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