Ученые: Новое открытие в поведении Т-клеток поможет побороть онкологию

В частности, специалисты установили, что белые кровяные клетки, которые борются с инфекцией в организме человека, при быстром делении не полагаются только на глюкозу. Вместо этого Т-лимфоциты применяют другой клеточный двигатель, им является митохондрия. Поддержка митохондральной функции имеет ряд потенциальных практических последствий в разработке будущих вакцин.Новое открытие является немаловажным открытием в иммунотерапии при онкологических заболеваниях. Учёные пришли к выводу, что Т-клетки, двигателем которых выступают митохондрии, в сочетании с определёнными препаратами идеально подходят для борьбы против рака. Это поможет блокировать рост опухоли, при этом у Т-лимфоцитов появится возможность свободно бороться с недугом.