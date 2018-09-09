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Ученые: Новое открытие в поведении Т-клеток поможет побороть онкологию

Американские учёные сделали открытие в поведении Т-клеток, это должно кардинально изменить подход к иммунотерапии при онкологических заболеваниях. Результаты научной работы опубликовало издание Eurekalert.

Ученые: Новое открытие в поведении Т-клеток поможет побороть онкологию


В частности, специалисты установили, что белые кровяные клетки, которые борются с инфекцией в организме человека, при быстром делении не полагаются только на глюкозу. Вместо этого Т-лимфоциты применяют другой клеточный двигатель, им является митохондрия. Поддержка митохондральной функции имеет ряд потенциальных практических последствий в разработке будущих вакцин.

Новое открытие является немаловажным открытием в иммунотерапии при онкологических заболеваниях. Учёные пришли к выводу, что Т-клетки, двигателем которых выступают митохондрии, в сочетании с определёнными препаратами идеально подходят для борьбы против рака. Это поможет блокировать рост опухоли, при этом у Т-лимфоцитов появится возможность свободно бороться с недугом.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 01:31
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