Поползли слухи о разводе экс-участников «Дома-2» Дарьи и Сергея Пынзарь

«На своей странице я максимально открыта, я делюсь своей личной жизнью без прекрас и без фальши, я рассказываю и показываю вам каждый свой день, делюсь радостными событиями и тем, что меня расстраивает. Но чего я никак не могу понять, так это почему люди, подписавшиеся на меня и вроде бы интересующиеся моей жизнью, несут на мою страницу свой негатив? Ну чего такие злые? Я не про всех, я про часть тех, кто считает что знают за меня как я должна жить. С чего вы взяли что ваши представления о счастливой жизни подходят мне и моей семье? Я живу как хочу и мой муж мне эту возможность дарит!..», - написала Дарья в личном инста-блоге.

«..Я хочу жить на море и он ради этого работает каждодневно и старается добиваться с каждым днём все больших и больших успехов! Мои мечты он исполняет все! Я мечтала жить на море, я там живу, не работаю в поте лица , не наглаживаю ему рубашки , хожу в клубы с подружками и все это он мне позволяет потому что любит! Заботиться обо мне, как только есть возможность сразу бросает все и прилетает ко мне, даёт все лучшее детям и мне! Даже разлука скажу я вам идёт на пользу, когда мы вместе у нас всегда страсть и чувство «медового месяца» вы можете жить своей размеренное жизнью сколько угодно, а я хочу кайфовать от каждого дня! Спасибо за это моему мужу!», - продолжила блондинка свой пост-объяснение.

«Куда вообще смотрит Пынзарь? Неоднократно в Сети попадали видеоролики и фотографии, на которых запечатлена Дашка с каким-то мужчинами! Они либо же решили расстаться, либо же парочку устраивают такие вот «отношения»!», «Как же мне жаль Сергея! Он очень хороший мужчинка! Мне бы такого! Дашка стала какой-то чересчур гулящей!», «Пынзарь, Пынзарь, тебе твоя женушка уже давно рога наставила, а ты пашешь для нее в России! Жалко мужика! Слепой крот!», - продолжают активно писать недоброжелатели Дарьи и Сергея Пынзарь в Интернете.



Ни для кого не является секретом, что бывших участников прославленной телестройки «Дом-2» Дарью и Сергея Пынзарь довольно часто хвалят за то, что они являются одной из немногих пар, которые в течение продолжительного времени остаются вместе.Парочка занимается воспитанием сразу двоих наследников и всегда были примером настоящих, крепких и теплых взаимоотношений. Тем не менее, на сегодняшний день Дарья Пынзарь большую часть своей жизни проводит в Турции, где они с супругом приобрели собственное жилище. В свою очередь Сергей лишь изредка прилетает к своей семье из Москвы.Как стало известно, именно такое общение Дарьи и Сергея Пынзарь толкнуло преданных поклонников звездного семейства на мысли о том, что ребята решили расстаться.Бывшей участнице одного из самых скандальных телепроектов России пришлось объясниться со своими верными подписчиками. Ведь блондинка, как оказалось, очень хорошо понимает, почему у ее фанатов появились подобные подозрения. Постоянное отсутствие супруга и отца сыновей могло привести к возникновению сплетен в Сети, по мнению Дарьи.На днях экс-звезда «Дома-2» опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram пост, в котором заявила фанатам, что живет так, как ей хочется. По словам Дарьи Пынзарь, ее семью целиком и полностью устраивает то, как они обосновались. Девушка даже подчеркнула, что в семействе все так же хорошо, как это было и раньше.Нужно сказать, что пользователям социальных сетей довольно сложно понять, как звездное семейство Пынзарей может жить раздельно друг от друга. Ведь Дарья то и дело либо же публикует у себя в микроблоге свежие фотографии, видеоролики и сториз сделанные во время совместных прогулок с подружками, либо же рассуждает о покупке еще одной недвижимости в Турции.В свою очередь все это время Сергей продолжает работать в Москве, где у его семьи остался бизнес. Верные фанаты Пынзарей не понимают, почему мужчину не волнует тот факт, что его супруга почти каждый день развлекается в ночных клубам и караоке-барах, где ее не единожды замечали в компании незнакомых мужчин.