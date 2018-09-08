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Свадьба Юлии Паршуты: В Сети появились фото и видео с торжества

В Сети появились фотографии и видео со свадьбы Юлии Паршуты. 30-летняя певица вышла замуж, собрав на торжестве звёздных гостей.

Свадьба Юлии Паршуты: В Сети появились фото и видео с торжества


Юлия Паршута вышла замуж за таинственного бизнесмена, о котором почти никто ничего не знает, кроме того, что его зовут Александр. Свадебное торжество проходило в Подмосковье в уединённом особняке. Фотографий с праздника не много, поэтому разглядеть жениха очень сложно. Но всё же некоторые снимки и видеоролики были опубликованы в Instagram, на них видно, что невеста за время свадьбы была одета в два шикарных платья, а также отчётливо можно рассмотреть пастельный дресс-код вечеринки и бело-синий декор.

Судя по опубликованным фотографиям, в числе гостей на празднике были такие известные личности, как Анжелика Каширина, Айза Анохина, Валерия Дергилёва, Виктория Дайнеко, Анна Хилькевич и другие приглашённые.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 23:31
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