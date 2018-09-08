Свадьба Юлии Паршуты: В Сети появились фото и видео с торжества

Юлия Паршута вышла замуж за таинственного бизнесмена, о котором почти никто ничего не знает, кроме того, что его зовут Александр. Свадебное торжество проходило в Подмосковье в уединённом особняке. Фотографий с праздника не много, поэтому разглядеть жениха очень сложно. Но всё же некоторые снимки и видеоролики были опубликованы в Instagram, на них видно, что невеста за время свадьбы была одета в два шикарных платья, а также отчётливо можно рассмотреть пастельный дресс-код вечеринки и бело-синий декор.Судя по опубликованным фотографиям, в числе гостей на празднике были такие известные личности, как Анжелика Каширина, Айза Анохина, Валерия Дергилёва, Виктория Дайнеко, Анна Хилькевич и другие приглашённые.