«Я не сваха»: Лариса Гузеева раскрыла правду о передаче «Давай поженимся»
Лариса Гузеева в Instagram косвенно подтвердила, что шоу "Давай поженимся" является постановочным, когда ответила поклонникам по поводу своих отношений с невестой своего сына. Телеведущая подчеркнула, что она не сваха.
Поклонники Ларисы Гузеевой принялись рассуждать, почему невесте ее сына удалось найти общий язык с главной свахой страны. Многие считали, что телеведущая видит людей буквально насквозь, ведь постоянно с ними общается.
Чтобы свадьба сына и дальше не обрастала слухами и домыслами, Лариса Гузеева ответила хейтерам, что она не сваха. «Я ни разу не сваха! Я актриса, которая ведет это шоу!» - написала телеведущая. Вместо диалога в ответ Гузеева получила новую порцию упреков, некоторые отметили, что стоит играть свою роль до конца, а не делать таких замечаний.
Поклонники Ларисы Гузеевой принялись рассуждать, почему невесте ее сына удалось найти общий язык с главной свахой страны. Многие считали, что телеведущая видит людей буквально насквозь, ведь постоянно с ними общается.
Чтобы свадьба сына и дальше не обрастала слухами и домыслами, Лариса Гузеева ответила хейтерам, что она не сваха. «Я ни разу не сваха! Я актриса, которая ведет это шоу!» - написала телеведущая. Вместо диалога в ответ Гузеева получила новую порцию упреков, некоторые отметили, что стоит играть свою роль до конца, а не делать таких замечаний.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 20:31