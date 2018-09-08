«Я не сваха»: Лариса Гузеева раскрыла правду о передаче «Давай поженимся»

Поклонники Ларисы Гузеевой принялись рассуждать, почему невесте ее сына удалось найти общий язык с главной свахой страны. Многие считали, что телеведущая видит людей буквально насквозь, ведь постоянно с ними общается.Чтобы свадьба сына и дальше не обрастала слухами и домыслами, Лариса Гузеева ответила хейтерам, что она не сваха. «Я ни разу не сваха! Я актриса, которая ведет это шоу!» - написала телеведущая. Вместо диалога в ответ Гузеева получила новую порцию упреков, некоторые отметили, что стоит играть свою роль до конца, а не делать таких замечаний.