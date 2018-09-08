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«Я не сваха»: Лариса Гузеева раскрыла правду о передаче «Давай поженимся»

Лариса Гузеева в Instagram косвенно подтвердила, что шоу "Давай поженимся" является постановочным, когда ответила поклонникам по поводу своих отношений с невестой своего сына. Телеведущая подчеркнула, что она не сваха.

«Я не сваха»: Лариса Гузеева раскрыла правду о передаче «Давай поженимся»


Поклонники Ларисы Гузеевой принялись рассуждать, почему невесте ее сына удалось найти общий язык с главной свахой страны. Многие считали, что телеведущая видит людей буквально насквозь, ведь постоянно с ними общается.

Чтобы свадьба сына и дальше не обрастала слухами и домыслами, Лариса Гузеева ответила хейтерам, что она не сваха. «Я ни разу не сваха! Я актриса, которая ведет это шоу!» - написала телеведущая. Вместо диалога в ответ Гузеева получила новую порцию упреков, некоторые отметили, что стоит играть свою роль до конца, а не делать таких замечаний.

 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 20:31
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