«Кудряшка Ксю»: Ксения Собчак умилила поклонников новым образом

«Должна сделать важное признание: Я очень люблю одного талантливого театрального режиссёра.... И, конечно то, что Дмитрия Крымова, такого самобытного, ни на кого непохожего выживают из собственного театра - это ужасная несправедливость. Сегодня смотрели «Темные Аллеи»: «Не все ли равно, чем и как счастлив человек! Последствия? Да ведь все равно они всегда существуют: ведь ото всего остаются в душе жестокие следы, то есть воспоминания, которые особенно жестоки, мучительны, если вспоминается что-нибудь счастливое…», - написала Ксения Собчак у себя на страничке в социальной сети Instagram под совместной фотографией с режиссером Дмитрием Крымовым.

«Какая же Вы красивая, Ксюш! Кудряшка Ксю! Вам очень идут вьющиеся локоны! Прям не могу оторваться от Вас! Прекрасно выглядите! Мне кажется, что Вы даже моложе стали выглядеть!!!», «Вы такая нежная! Аж непривычно как-то. Обычно такая железная леди, а тут и кудряшки, и улыбка сразу..Что же будет дальше? Аж интересно!», «Ксюша, Вам так хорошо с кудряшками! Прям девочка девочка такая! Вы красотка! А все остальные пусть завидуют молча. И к тому же Вы очень грамотная и интересная личность! Все в Вас гармонично!!!», - продолжают активно писать преданные поклонники бывшей телеведущей прославленного реалити-шоу «Дом-2».

«А мне больше нравилось, когда ты была с прямыми волосами! Да и лицо у тебя как будто бы маслом намазали!», «А кто тебя любит, то ты в дурдоме, то в президенты, то скакаешь у храма!!! Вот уж чумичка Виторгана! Постоянно лицо блестит! Разве нельзя что-то с ним сделать уже? Столько денег!», «Научитесь Ксюша уважать обычный среднестатистический народ! А не разрешать въезд в определённые места только богатеньким. И кто вас после этого должен любить и уважать то? А???», - пишут недоброжелатели Ксении Собчак в социальных сетях.

Ни для кого не является секретом, что в последнее время Ксению Собчак хвалят довольно редко. Однако на днях выдался как раз тот случай.Скандальная журналистка и политик сфотографировалась вместе с известнейшим театральным режиссером Дмитрием Крымовым и выложила пост, в котором как всегда решила пофилософствовать. В этот раз новый пост экс-кандидата в президенты касался темы вселенской несправедливости.Преданные поклонники эпатажной знаменитости тут же заметили перемены в своей любимице. Ведь вместо привычных многим и уже наскучивших прямых волос, Ксения Собчак решила сделать себе завивку.Стоит отметить, что несмотря на огромнейшее количество нелицеприятных высказываний, новая фотография знаменитой журналистки и бывшего кандидата в президенты набрала почти двадцать пять тысяч лайков.К слову, на днях одна из самых скандальных звезд российского шоу-бизнеса устроила для своих близких звездных друзей закрытую вечеринку.На собственное мероприятие Ксения Собчак позвала довольно много знаменитостей. В их число вошла телеведущая и музыкальных продюсер Яна Рудковская, успешная фотомодель Оксана Лаврентьева с супругом Александром Цыпкиным, дизайнер ювелирных украшений Яна Расковалова, партнер холдинга «Ginza Project» Дина Хабирова и многие другие небезызвестные личности.Закрытую вечеринку Ксении Собчак по сей день продолжают активно обсуждать недоброжелатели знаменитости. Один за другим они советуют бывшей телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» начать вкладывать деньги во что-то по-настоящему стоящее, а не просто так разбрасываться ими налево и направо.