АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети появилось сравнение смартфонов Samsung Galaxy Note 9 и S9 Plus
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

Глюкоза трогательно поздравила дочь с 7-летием в Instagram

Певица Глюкоза часто общается с подписчиками в Instagram, делясь приятными моментами из своей жизни. Недавно певица написала трогательный пост для своей дочери, поздравив ее с 7-летием.

Глюкоза трогательно поздравила дочь с 7-летием в Instagram


"Моя малышка, тебе 7 ;) И ты продолжаешь селфиться втихаря на моем телефоне. Все серьёзно, как видите;) Собрала в этом посте очень трогательные моменты. Как круто, что у наших детей есть возможность записать нам свои мысли и чувства, а нам их получить, когда мы не рядом )
Давайте дружно поздравим эту замечательную девочку, очень талантливую, добрую, умную и не по годам дипломатичную. Люблю тебя, Доченька. С днём рождения!"- написала Глюкоза.


За короткое время к поздравлениям девочки присоединились фанаты звезды и знаменитости. Многие отметили, что у Глюкозы действительно замечательная дочь, пожелали ей здоровья и счастья.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поползли слухи о разводе экс-участников «Дома-2»
Уфологи: НЛО стали часто посещать Землю из-за
Невесту Тимати Анастасию Решетову поздравили с
«Кудряшка Ксю»: Ксения Собчак умилила поклонников
В Польше из Ford Mustang сделали современный
Глюкоза трогательно поздравила дочь с 7-летием в
Ученые предсказали разрушительные мегацунами
Впервые была представлена модель российского
Влад Соколовский впервые прокомментировал развод
ZTE привезла в РФ разноцветный безрамочный
Ольга Бузова не скрывает, что ходит на свидания с
Ани Лорак не готова простить предательство супруга
Астрономов шокировали сведения о девятой планете
Экс-участница «Дома-2» Карина Пронина разоблачила
Американские СМИ назвали новый российский миномёт
Toyota выводит на рынок спецверсию седана Vios GT
Евгений Евстратов: ядерные отходы и что с ними
Ученые: Продолжительность жизни человека зависит
«Она ненавидит мужчин!»: У Ольги Бузовой замечены
В Сети появились изображения нового смартфона
Учёные рассказали, что происходит перед смертью
Певица Настя Кудри лишилась пальцев после ДТП в
Учёные: Кошачье урчание обладает целебным эффектом
Самый дорогой кроссовер Volvo XC90 T8 Twin Engine
В Сети появилось сравнение смартфонов Samsung
Отменил концерты: Валерий Леонтьев рассказал о
У кроссовера Geely Atlas появился «близнец»
Учёные обнаружили в Антарктиде останки вымерших
Samsung оборудует смартфоны вращающимися камерами
Деньги не пахнут: Осуждающая толстых людей Алена
Просмотреть все новости