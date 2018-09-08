Глюкоза трогательно поздравила дочь с 7-летием в Instagram

"Моя малышка, тебе 7 ;) И ты продолжаешь селфиться втихаря на моем телефоне. Все серьёзно, как видите;) Собрала в этом посте очень трогательные моменты. Как круто, что у наших детей есть возможность записать нам свои мысли и чувства, а нам их получить, когда мы не рядом )

Давайте дружно поздравим эту замечательную девочку, очень талантливую, добрую, умную и не по годам дипломатичную. Люблю тебя, Доченька. С днём рождения!"- написала Глюкоза.

За короткое время к поздравлениям девочки присоединились фанаты звезды и знаменитости. Многие отметили, что у Глюкозы действительно замечательная дочь, пожелали ей здоровья и счастья.