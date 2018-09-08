Составлен ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей 2018 года

Лучший дешевый хэтчбек A-классаВ Европе и США относительно недавно был презентован довольно комфортабельный и доступный хэтчбек Chevrolet Spark, получивший массу положительных отзывов. Автомобиль имеет компактные размеры, ввиду чего отлично подходит для использования в больших городах. Многие западные эксперты отмечают, что машину такого типа чаще всего приобретают студенты. Транспортное средство работает на базе силового агрегата на 1,25 литра при мощности в 91 лошадиную силу. В ходе дорожных испытаний автомобиль показал отличные результаты, заняв одну из первых позиций в рейтинге машин среднего и бюджетного ценового сегмента. При расходе всего в 6,5 литра на 100 километров пути автомобиль отлично подходит для междугородних поездок. В салоне Chevrolet Spark имеется большой дисплей на торпеде, дополненный современным и удобным цифровым спидометром. Приобрести автомобиль можно всего за 469 рублей в базовой версии. За более дорогую вариацию с кондиционером и несколькими другими дополнительными функциями придется отдать около 09 тысяч рублей.Самый лучший бюджетный седан B-классаВ данном сегменте автомобильного рынка первенство достается модели KIA Rio, которая недавно была презентована в обновленной версии. Машина получила массу положительных отзывов от пользователей благодаря удобному и комфортабельному салону, дополненному хорошими техническими характеристиками. Среди главных особенностей транспортного средства стоит выделить прекрасный внешний вид, который можно сравнить с флагманами от компании. Под капотом автомобиля располагается силовой агрегат на 1,4 литра при мощности в 100 лошадиных сил. Также в серии присутствует версия с мотором на 1,6 литра, однако ее стоимость будет немного выше базовой. Пользователь сможет выбрать между механической и автоматической коробками передач. Главными конкурентами модели выступают Solaris, VW Polo Sedan и Renault Logan, однако все они уступают транспортному средству по визуальным характеристикам и функционалу. Стоимость базовой вариации KIA Rio в России составляет порядка 694 рублей, а за более дорогую придется отдать примерно на 40 тысяч рублей больше.Самый удачный автомобиль C-класса в РоссииВ данном сегменте победу одержал Lada Vesta, который отличается не только приемлемым ценником, но и довольно качественным для российского автопрома. Визуально машина почти ничем не отличается от автомобилей аналогичного класса иностранного производства. Среди главных преимуществ транспортного средства стоит выделить отличную визуальную составляющую. Машину сложно отличить от седана иностранного производства благодаря округлым формам и современному обвесу. Под капотом автомобиля находится силовой агрегат на 1,6 литра при мощности в 122 лошадиные силы. Также на выбор потребителя представлены версии с МКПП и автоматическим вариатором на 5 ступеней. Стоимость отечественного транспортного средства в базовой вариации составляет примерно 550 тысяч рублей. За полный пакет, включающий кондиционер и массу других дополнений, придется отдать порядка 655 тысяч рублей.Бюджетный кроссовер-лидер 2018 годаСреди кросоверов в бюджетном сегменте выделяется Hyundai Creta. Эксперты отмечают, что небольшое транспортное средство отлично подходит для города и поездок по пересеченной местности. Примечательно, что в России была представлена особая версия автомобиля с увеличенным клиренсом. Под капотом кроссовера расположился силовой агрегат на 1,6 литра при мощности в 135 лошадиных сил. Вместе с ним устанавливают МКПП на 6 ступеней и автоматический вариатор с аналогичным количеством передач. Приобрести транспортное средство в России в базовой вариации можно за 820 тысяч рублей.Недорогой внедорожникВ данной категории лидером является «УАЗ Патриот», презентованный относительно недавно. Транспортное средство имеет ценник в 700 тысяч рублей в базовой версии, ввиду чего относится к бюджетному ценовому сегменту. Автомобиль работает на базе силового агрегата на 1,4 литра при мощности в 110 лошадиных сил. Машина отлично подходит для использования в городе и на пересеченной местности.