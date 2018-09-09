В продажу поступил дешёвый спортивный браслет Lenovo HX03W Cardio Plus

Предлагается синяя, оранжевая, черная, красная расцветка модели. Главная особенность трекера заключается в 0,96-дюймовом OLED-экране с поддержкой удобного сенсорного управления на 128х32 пикс. Этого достаточно, чтобы обеспечить хорошую чёткость и оптимальное энергопотребление. Трекер весит 20 грамм. Для подключения к гаджету применяется технология Bluetooth 4.2 LE. Производителем была заявлена совместимость с устройствами, которые работают на базе ОС Android 4.4, iOS 8.0, а также новее.Полного заряда АКБ хватает примерно на 2 недели. Имеется защита от воды IP68, позволяющая Lenovo HX03W Cardio Plus погружаться под воду до 50 метров. Устройство обладает специальным вибромодулем, издающим бесшумные звуки при входящем звонке, поступившем уведомлении, а также в прочих ситуациях.Модель оснащается оптическим сканером сердечного ритма и прочими модулями, сенсорами и датчиками, позволяющими использовать фитнес-браслет Lenovo для определения физической активности, а также качества сна. В свою очередь трекер может выполнять роль «умного» будильника.