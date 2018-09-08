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Магазин «Связной» бесплатно раздаст всем Samsung Galaxy S9 и Galaxy Note 9

В магазине «Связной» девайсы Samsung Galaxy S9 и Note 9 будут раздаваться «бесплатно», но лишь в программе рассрочки. Правила акции гласят, что покупателю не нужно делать первый взнос, а оплата начинается лишь со второго месяца.

Магазин «Связной» бесплатно раздаст всем Samsung Galaxy S9 и Galaxy Note 9


Таким образом, выплатив полную стоимость смартфона переплата составит 0%, но пользователь получит элитный девайс с «растянутой» по времени оплатой. Полностью расплатиться за гаджет можно в течении 3 полных лет, впрочем, рассрочку можно погасить и досрочно.

Сообщается, что акция продлится почти весь сентябрь, а спецпредложение будет распространено для всех смартфонов расположенных на прилавках магазинов торговой сети. Для получения девайса без первого взноса, покупателю необходимо взять паспорт и в самом магазине оформить соответствующий договор.

 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 16:50
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