Магазин «Связной» бесплатно раздаст всем Samsung Galaxy S9 и Galaxy Note 9
В магазине «Связной» девайсы Samsung Galaxy S9 и Note 9 будут раздаваться «бесплатно», но лишь в программе рассрочки. Правила акции гласят, что покупателю не нужно делать первый взнос, а оплата начинается лишь со второго месяца.
Таким образом, выплатив полную стоимость смартфона переплата составит 0%, но пользователь получит элитный девайс с «растянутой» по времени оплатой. Полностью расплатиться за гаджет можно в течении 3 полных лет, впрочем, рассрочку можно погасить и досрочно.
Сообщается, что акция продлится почти весь сентябрь, а спецпредложение будет распространено для всех смартфонов расположенных на прилавках магазинов торговой сети. Для получения девайса без первого взноса, покупателю необходимо взять паспорт и в самом магазине оформить соответствующий договор.
Таким образом, выплатив полную стоимость смартфона переплата составит 0%, но пользователь получит элитный девайс с «растянутой» по времени оплатой. Полностью расплатиться за гаджет можно в течении 3 полных лет, впрочем, рассрочку можно погасить и досрочно.
Сообщается, что акция продлится почти весь сентябрь, а спецпредложение будет распространено для всех смартфонов расположенных на прилавках магазинов торговой сети. Для получения девайса без первого взноса, покупателю необходимо взять паспорт и в самом магазине оформить соответствующий договор.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 16:50