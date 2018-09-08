Сервис Apple Music получил обновление
В Apple Music провели косметическое обновление. Удобство для пользователей увеличивает информация о творчестве любого исполнителя, которая стала делиться на отдельные категории.
Теперь на главной странице любого музыканта в Apple Music стали доступны различные разделы. Также пользователь может видеть концертные записи, сборники и отдельные композиции. Чтобы просмотреть все сведения об музыканте требуется его выбрать и перейти на его официальный профиль. Подписка на сервис позволяет получить доступ к более, чем 40 млн композиций и она доступна для России, а также есть возможность музыку сохранять в памяти устройства для прослушивания без доступа к Сети.
Эта услуга будет платная, но для новых пользователей первые 3 месяца после ее подключения бесплатна.
Теперь на главной странице любого музыканта в Apple Music стали доступны различные разделы. Также пользователь может видеть концертные записи, сборники и отдельные композиции. Чтобы просмотреть все сведения об музыканте требуется его выбрать и перейти на его официальный профиль. Подписка на сервис позволяет получить доступ к более, чем 40 млн композиций и она доступна для России, а также есть возможность музыку сохранять в памяти устройства для прослушивания без доступа к Сети.
Эта услуга будет платная, но для новых пользователей первые 3 месяца после ее подключения бесплатна.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 22:31