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Компания Nissan намерена выпустить преемника купе 370Z

В японской компании Nissan подтвердили информацию о выходе преемника купе 370Z. Выпуск нового автомобиля запланирован на ближайшее время.

Компания Nissan намерена выпустить преемника купе 370Z


Старший вице-президент по дизайну компании Nissan в беседе с журналистами рассказал, что над созданием преемника купе 370Z будет работать команда, представившая ранее концепт Infiniti Q Inspiration и электрокар Prototype 9. По словам экспертов, в январе нынешнего года появилась информация о прекращении производства Z-линейки. Однако эти слухи практически сразу же опроверг вице-президент компании Nissan, заявив, что падение спроса на автомобили совсем не означает, что работа в данном направлении будет прекращена.

По некоторым данным, в разработке новой версии Nissan 370Z принимают участие представители немецкого автоконцерна Mercedes-Benz. Согласно предварительной информации, в подкапотном пространстве нового автомобиля будет установлен силовой агрегат объёмом 2,0 или 3,0 литра.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 21:31
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