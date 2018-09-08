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В Польше из Ford Mustang сделали современный аналог советской "Победы"

Компания KHM Motor Poland презентовала современное видение авто FSO Warsaw M20 1950 модельного года, являющееся лицензионной копией советской версии ГАЗ М-20 «Победа». Авто получило агрегаты Ford Mustang, задние осветители спорткара Mercedes-AMG GT.

В Польше из Ford Mustang сделали современный аналог советской "Победы"


Транспортное средство построили на базе Ford Mustang 2016 года, который оснащается 5-литровым 8-цилиндровым мотором на 420 лошадиных сил. Гранд-турер получил полностью пересмотренную заднюю и переднюю часть кузова, новый салон с установленным тачскрином, выводящим информацию о работе всех опций авто.



Инженеры работали над версией Warsaw M20 GT пять лет. Некоторые комплектующие взяли от Chevrolet Camaro. Специальные компоненты авто получило от европейского филиала Ford. Американцы позже опровергли эту информацию, заявив, что с поляками они никогда не работали.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:46
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