Ученые научились наблюдать за поведением онкологических клеток в реальном времени

Эксперты напомнили, что на данный момент онкология лечится либо с помощью операции, либо благодаря химиотерапии. Впрочем, существует и новая методика в виде онколитики, которая представляет из себя создание специального модифицированного вируса, нацеленного на опухоль. В конечном итоге он стимулирует противоопухолевый иммунитет, разрушая опухоль. К слову, иммунная система тоже должна уничтожать онкологию, но из-за применения недугом неких биохимических приёмов, этого сделать не удаётся, поэтому болезнь способна долго не показывать своих признаков.Механизм, разработанный российскими и канадскими специалистами, состоит в следующем: клетка, пораженная онкологией, сможет выпускать определенные сигналы для иммунной системы, которая сможет распознать опухоль и направлять особые иммунные клетки вроде т-киллеров на её нейтрализацию.В будущем ученые смогут наблюдать за этим процессом при помощи интравитального микроскопа, цель которого – помочь в наблюдении за процессами в живых тканях и органах в реальном времени. Говоря более точнее, ученые смогут контролировать болезнь в живом организме.