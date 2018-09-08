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Ученые научились наблюдать за поведением онкологических клеток в реальном времени

Российские ученые вместе с коллегами из Канады нашли способ наблюдения за поведением раковых клеток в реальном времени. С результатами исследования можно ознакомиться на страницах научного издания Eurekalert.

Ученые научились наблюдать за поведением онкологических клеток в реальном времени


Эксперты напомнили, что на данный момент онкология лечится либо с помощью операции, либо благодаря химиотерапии. Впрочем, существует и новая методика в виде онколитики, которая представляет из себя создание специального модифицированного вируса, нацеленного на опухоль. В конечном итоге он стимулирует противоопухолевый иммунитет, разрушая опухоль. К слову, иммунная система тоже должна уничтожать онкологию, но из-за применения недугом неких биохимических приёмов, этого сделать не удаётся, поэтому болезнь способна долго не показывать своих признаков.

Механизм, разработанный российскими и канадскими специалистами, состоит в следующем: клетка, пораженная онкологией, сможет выпускать определенные сигналы для иммунной системы, которая сможет распознать опухоль и направлять особые иммунные клетки вроде т-киллеров на её нейтрализацию.

В будущем ученые смогут наблюдать за этим процессом при помощи интравитального микроскопа, цель которого – помочь в наблюдении за процессами в живых тканях и органах в реальном времени. Говоря более точнее, ученые смогут контролировать болезнь в живом организме.

 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 23:01
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