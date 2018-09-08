Невесту Тимати Анастасию Решетову поздравили с беременностью

На фотографии Решетова запечатлена в облегающем черном платье, выгодно подчеркивающим её формы. В подписи к публикации манекенщица отметила, что настало время, когда она осмелится пребывать в таком виде только на картинке. В комментариях к посту подписчики в очередной раз восхитились её стройной фигурой и округлой грудью, но таинственная подпись к фото заинтриговала их больше.Как обычно, мнения юзеров разделились: часть из них предположила, что Тимати запретил своей второй половинке сниматься в откровенных нарядах, остальные же обрадовались ее возможной беременности и стали поздравлять её с будущим пополнением.