АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей 2018 года
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

NASA: Во Вселенной столкнулись две галактики

Телескоп NASA запечатлел во Вселенной столкновение двух галактик, находящихся от Земли на расстоянии 300 миллионов световых лет. Это стало причиной образования в космосе огромного кольца с рентгеновским излучением, состоящим либо из чёрных дыр, либо из нейтронных звёзд.

NASA: Во Вселенной столкнулись две галактики


В процессе столкновения галактик в одной из них образовалась рябь, она стала причиной расширения газового кольца во втором небесном объекте, что привело к рождению новых звёзд. Самые крупные из них просуществуют недолго в космических масштабах это около нескольких миллионов лет. Затем они взорвутся, оставляя после себя, либо нейтронные звёзды схожие с Солнцем, либо чёрные дыры.

У некоторых подобных объектов имеются близкие звёзды-компаньоны, поставляющие им газ, который при попадании на них, формирует вращающийся диск, нагревающийся трением. При достижении сверхвысоких температур воспроизводятся большие объёмы излучения, именно их фиксируют телескопы. По словам специалистов, при столкновении галактик возникают достаточно яркие рентгеновские излучения. Из чего именно состоит диск, учёные с точностью указать не могут.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 22:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Свадьба Юлии Паршуты: В Сети появились фото и
Ученые научились наблюдать за поведением
Сервис Apple Music получил обновление
NASA: Во Вселенной столкнулись две галактики
Компания Nissan намерена выпустить преемника купе
Ученые: Работа мозга зависит от времени года
HTC разрабатывает флагманский смартфон на новом
«Я не сваха»: Лариса Гузеева раскрыла правду о
Компания Geely рассказала о своих новинках на
Смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus не получат
В Швеции нашли венецианскую золотую монету XIV
В Воронеже мужчина выпал с балкона 12-го этажа
Эксперты рассказали, что влияет на цену
Подросший сын Дмитрия Шепелева приступил к
В Италии нашли полную золотых монет амфору времен
В Сети появились шпионские фото нового
В ОНК одна из сестер Хачатурян признана
На Ямале ученица школы-интерната зарезала свою
«Ничего себе, ножки!»: Екатерина Варнава поразила
Учёные: Три огненных НЛО в небе Мельбурна
В Санкт-Петербурге мужчина выпал из окна 15-го
В Петербурге рядом с мусорным баком нашли тело
Учёные: Пустыня Сахара опять может стать зелёной
«Авторитет года»: Стало известно о криминальном
Магазин «Связной» бесплатно раздаст всем Samsung
Составлен ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей 2018
В Сети появились результаты тестов Meizu 16X
Правительство одобрило новые правила техосмотра в
Поползли слухи о разводе экс-участников «Дома-2»
Уфологи: НЛО стали часто посещать Землю из-за
Просмотреть все новости