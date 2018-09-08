NASA: Во Вселенной столкнулись две галактики

В процессе столкновения галактик в одной из них образовалась рябь, она стала причиной расширения газового кольца во втором небесном объекте, что привело к рождению новых звёзд. Самые крупные из них просуществуют недолго в космических масштабах это около нескольких миллионов лет. Затем они взорвутся, оставляя после себя, либо нейтронные звёзды схожие с Солнцем, либо чёрные дыры.У некоторых подобных объектов имеются близкие звёзды-компаньоны, поставляющие им газ, который при попадании на них, формирует вращающийся диск, нагревающийся трением. При достижении сверхвысоких температур воспроизводятся большие объёмы излучения, именно их фиксируют телескопы. По словам специалистов, при столкновении галактик возникают достаточно яркие рентгеновские излучения. Из чего именно состоит диск, учёные с точностью указать не могут.