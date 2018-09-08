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Уфологи: НЛО стали часто посещать Землю из-за Нибиру

Уфологи нашли очередное объяснение, почему НЛО стали часто посещать Землю. Они считают, что представители внеземных цивилизаций могли прилетать, чтобы рассмотреть лучше загадочную планету Нибиру.

Уфологи: НЛО стали часто посещать Землю из-за Нибиру


Ещё несколько веков назад появились первые упоминания о визитах инопланетян на Землю. Вследствие развития технологий, а также распространения фотокамер и видеокамер появилось намного больше свидетельств визита НЛО. В Сети практически каждый день публикуется такая информация. По мнению большинства уфологов это свидетельствует о том, что представители внеземных цивилизаций внимательно изучают человека. Некоторые уфологи считают, что визиты НЛО на нашу планету связаны с Нибиру. О данном небесном теле известно было еще древним цивилизациям. Данная информация может интересной быть для инопланетян.

Ряд экспертов утверждают, что инопланетяне являются представителями Нибиру. Они изучают поведение людей на Земле, чтобы понять насколько человечество опасно, а также принять решение по поводу дальнейшего его существования.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:34
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