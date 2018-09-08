Ольга Бузова не скрывает, что ходит на свидания с бывшим возлюбленным

«Вкусный ужин в уютном ресторане с близким другом..А также прекрасный повод выгулять свое новое платье и туфельки», - подписала свою новую фотопубликацию Ольга Бузова и поблагодарила загадочного спутника за то, что в очередной раз порадовал ее.

«Говорят, что в одну реку не войти дважды. Но даже на примере наших участников мы знаем, что отношениям можно давать и второй, и третий, и четвертый шанс», - не так давно намекала Ольга Бузова своим поклонникам на возможные отношения с бывшим возлюбленным.

«У Бузовой уже давно все там хорошо в личной жизни! Почти каждый день она демонстрирует у себя на страничке огромные букеты цветов, понятно же, что их она не сама себе покупает! Зачем только обманывать своих поклонников? Все как всегда ради пиара?!», «Разве не понятно, что Оля уже счастливая в новых отношениях! Вон как сияют ее глаза! Да и фотографии с цветами и различными подарками говорят многое! Жаль только, что из-за этого нового реалити, она не может уже наконец-таки признаться своим фанатам, что наконец обрела женское счастье!», «Интерес к «Замуж за Бузову» потерян! Я то думала, что она нашла того «единственного» на телепроекте! Эх..жаль, а так сначала мне было интересно смотреть за всем этим..», - продолжают активно писать поклонники и злопыхатели Ольги Бузовой в Сети.

«Майоров и Бузова очень подходят друг другу! И не только по возрасту! Мне даже кажется, что у них бы получились очень даже красивые детки!», «Тимофей и Оля будут красивой парой, если снова решат попробовать повстречаться!», «А мне еще тогда нравилось смотреть на Олю и Тимофея. Мне кажется, что они созданы друг для друга. Не просто так судьба их свела еще раз! Ох не просто так..», - пишут поклонники Ольги Бузовой в социальных сетях.



Верные фанаты Ольги Бузовой подозревают, что поющая телеведущая прославленной телестройки «Дом-2» уже давно нашла себе того единственного и обрела наконец-таки настоящее женское счастье. А помогло теледиве, по мнению поклонников Оли, в этом новое реалити-шоу о любви «Замуж за Бузову» - проект, созданный с целью в очередной раз привлечь внимание общественности к звезде.На днях Ольга Бузова снова решила подогреть сплетни о своей уже состоявшейся личной жизни. Знаменитость опубликовала в личном микроблоге свежую фотографию из шикарного московского заведения. На снимке телеведущая «Дома-2» запечатлена в облегающей платье черного цвета и с букетом красивых цветов в руках.Ольга Бузова не стала скрывать, что ходит на свидания с бывшим возлюбленным, ведь на фотографии поющая телеведущая отметила Тимофея Майорова, на что невозможно не обратить внимания. Стоит напомнить, что с 38-летним бизнесменом знаменитость встречалась еще до замужества с футболистом Дмитрием Тарасовым.Отметим, что несколько месяцев назад Ольга Бузова сообщила преданным подписчикам, что наладила общение с бывшим избранником Тимофеем Майоровым.Огромнейшее количество преданных фанатов Ольги убеждены, что поющая телеведущая снова закрутила с Тимофеем Майоровым романтические отношения. Тем не менее, на сегодняшний день никаких подтверждений этому нет. Недоброжелатели Бузовой уверены, что это связанно с тем, что теледива не хочет отвлекать публику от нового реалити-шоу «Замуж за Бузову».Нужно сказать, что некоторые фанаты поющей телеведущей на данный момент вовсю принялись заявлять, что Ольга Бузова и Тимофей Майоров не только очень подходят друг другу, но и хорошо смотрятся вместе.