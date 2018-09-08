Ученые предсказали разрушительные мегацунами из-за ледникового таяния
Ученые из Вашингтонского университета предсказали появление разрушительных мегацунами. В ходе исследования выяснилось, что природные катаклизмы начнут возникать чаще из-за ледникового таяния.
Мегацунами напомнят те, которые образовались на юго-востоке Аляски несколько лет назад. Например, в 2015 году оползень вызвал волну высотой более чем 180 метров. Исследователи сообщили, что причиной этой катастрофы стало таяние ледника Тиндаль во фьорде Таан. С 1961 по 1991 год толщина льдов стала меньше практически на 300 метров, а также они отступили на 16 километров.
Объем сошедших пород стал главной причиной появления волны, которая двигалась со скоростью более 95 километров в час. Специалисты опасаются, что такая катастрофа случится в будущем, когда рядом может окажется корабль с туристами. Исследователи предсказывают, что глобальное потепление повлияет на количество образования разрушительных цунами.
Мегацунами напомнят те, которые образовались на юго-востоке Аляски несколько лет назад. Например, в 2015 году оползень вызвал волну высотой более чем 180 метров. Исследователи сообщили, что причиной этой катастрофы стало таяние ледника Тиндаль во фьорде Таан. С 1961 по 1991 год толщина льдов стала меньше практически на 300 метров, а также они отступили на 16 километров.
Объем сошедших пород стал главной причиной появления волны, которая двигалась со скоростью более 95 километров в час. Специалисты опасаются, что такая катастрофа случится в будущем, когда рядом может окажется корабль с туристами. Исследователи предсказывают, что глобальное потепление повлияет на количество образования разрушительных цунами.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:30