АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети появилось сравнение смартфонов Samsung Galaxy Note 9 и S9 Plus
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

Ученые предсказали разрушительные мегацунами из-за ледникового таяния

Ученые из Вашингтонского университета предсказали появление разрушительных мегацунами. В ходе исследования выяснилось, что природные катаклизмы начнут возникать чаще из-за ледникового таяния.

Ученые предсказали разрушительные мегацунами из-за ледникового таяния


Мегацунами напомнят те, которые образовались на юго-востоке Аляски несколько лет назад. Например, в 2015 году оползень вызвал волну высотой более чем 180 метров. Исследователи сообщили, что причиной этой катастрофы стало таяние ледника Тиндаль во фьорде Таан. С 1961 по 1991 год толщина льдов стала меньше практически на 300 метров, а также они отступили на 16 километров.

Объем сошедших пород стал главной причиной появления волны, которая двигалась со скоростью более 95 километров в час. Специалисты опасаются, что такая катастрофа случится в будущем, когда рядом может окажется корабль с туристами. Исследователи предсказывают, что глобальное потепление повлияет на количество образования разрушительных цунами.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поползли слухи о разводе экс-участников «Дома-2»
Уфологи: НЛО стали часто посещать Землю из-за
Невесту Тимати Анастасию Решетову поздравили с
«Кудряшка Ксю»: Ксения Собчак умилила поклонников
В Польше из Ford Mustang сделали современный
Глюкоза трогательно поздравила дочь с 7-летием в
Ученые предсказали разрушительные мегацунами
Впервые была представлена модель российского
Влад Соколовский впервые прокомментировал развод
ZTE привезла в РФ разноцветный безрамочный
Ольга Бузова не скрывает, что ходит на свидания с
Ани Лорак не готова простить предательство супруга
Астрономов шокировали сведения о девятой планете
Экс-участница «Дома-2» Карина Пронина разоблачила
Американские СМИ назвали новый российский миномёт
Toyota выводит на рынок спецверсию седана Vios GT
Евгений Евстратов: ядерные отходы и что с ними
Ученые: Продолжительность жизни человека зависит
«Она ненавидит мужчин!»: У Ольги Бузовой замечены
В Сети появились изображения нового смартфона
Учёные рассказали, что происходит перед смертью
Певица Настя Кудри лишилась пальцев после ДТП в
Учёные: Кошачье урчание обладает целебным эффектом
Самый дорогой кроссовер Volvo XC90 T8 Twin Engine
В Сети появилось сравнение смартфонов Samsung
Отменил концерты: Валерий Леонтьев рассказал о
У кроссовера Geely Atlas появился «близнец»
Учёные обнаружили в Антарктиде останки вымерших
Samsung оборудует смартфоны вращающимися камерами
Деньги не пахнут: Осуждающая толстых людей Алена
Просмотреть все новости