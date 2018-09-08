Американские СМИ назвали новый российский миномёт 2Б25 «Галл» - «тихой смертью»

Такого рода миномет представляет собой серьезную опасность для потенциального противника, потому что из-за высокого показателя звукоизоляции нельзя определить, откуда производится атака. На сегодняшний день спецназ РФ постепенно вводит данное орудие в использование, проводя при этом тестирование. 2Б25 «Галл» тихо и быстро поражает цель противника, не способного отразить удары вследствие невозможности определения, откуда открыт был огонь. В свою очередь бесшумность оружия достигается благодаря особому поршню, который во время выстрела закрывает в хвостовике газы. В случае использования этой модели исключается возникновение дыма, а также ударной волныВ миномёте также имеется ряд недостатков, включая ограниченный радиус действия. Из технических характеристик следует, что 2Б25 «Галл» может поразить цель, которая располагается на расстоянии не более 1 200 метров.