Экс-участница «Дома-2» Карина Пронина разоблачила Саймона Марданшина

«Она предлагала Саймону свою помощь — хотела продать машину, чтобы оплатить его долги. Я знаю, что она даже несколько раз приезжала к нему домой. «Волшебства» у них не было, но засыпали они в обнимку», - заявила бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2».

Уже неделю Саймон Марданшин живет в Периметре в качестве полноправного участника реалити-шоу «Дом-2». Только на днях молодому человеку удалось пообщаться с Ириной Пинчук. По словам Саймона, он не просто так бездействовал по отношению к Ирине, оказывается, что это была некая хитрая стратегия.Несколько часов назад в Сети появилась информация о том, что в реальной жизни Ирина Пинчук и Саймон Марданшин уже объявили себя парой и строят отношения, несмотря на то, что в эфирах молодые люди только присматриваются друг к другу. Оказывается, что сейчас креативный участник «Дома-2» Никита Шалюков находится в недоумении, ведь парню не понятно, как так все произошло.Только вот Карина Пронина, как оказалось, по-прежнему помнит о скандальном телепроекте «Дом-2». Брюнетка во всеуслышание заявляет, что на реалити-шоу Саймон Марданшин пришел вовсе не из-за того, что ему очень понравилась Ирина Пинчук, а потому что у него очень много долгов и проблем.По словам бывшей участницы телестройки, Саймону не удалось отыскать себя в реальной жизни, найти достойную и высокооплачиваемую работу либо же интересное занятие.Карина сообщила преданным поклонникам «Дома-2», что ситуация у Марданшина настолько обострилась, что даже Елена Хромина, которая до сих пор испытывает к молодому человеку нежные чувства, была готова продать свое транспортное средство и помочь решить бывшему возлюбленному все его финансовые проблемы.Тем не менее, Саймон отказался принимать от экс-избранницы подобную помощь. Пронина уверяет, что знает, почему все произошло именно так. И дело тут даже не в гордости или в мужском достоинстве, а в том, что Марданшину просто не нужна и не интересна Елена Хромина.Карина Пронина также рассказала телезрителям «Дома-2», что Саймон Марданшин когда-то ей признался, что встречался с Еленой Хроминой только потому, что она была довольно интересной участницей реалити, с которой можно было создать рейтинговые и «горячие» выпуски, однако в реальной жизни о ней он даже слышать не хотел, не то, чтобы продолжать с ней встречаться.На сегодняшний день бывшая участница прославленного телепроекта «Дом-2» принялась активно призывать преданных поклонников телестройки, а также всех тех девушек, с которыми Саймон Марданшин хочет и будет встречаться в Периметре, особо не верить молодому человеку и навсегда запомнить, что этот участник пришел на реалити-шоу только для того, чтобы хорошенечко на нем подзаработать, а не искать вторую половинку, любовь и идеальную спутницу для жизни, как он довольно часто говорит в эфирах.По словам Карины Прониной, она никогда не сомневалась, что Саймон Марданшин не подходит ее близкой подруге Елене Хроминой. Однако блондинка никогда не слушалась подругу и постоянно прощала бывшего возлюбленного. По всей видимости, сейчас Лена очень многое поняла, ведь высказывания молодого человека о том, что между ними никакого общения никогда не было, причинило экс-звезде «Дома-2» невыносимую душевную боль.Не так давно Елена Хромина встретилась с Александрой Шевченко (Шевой), которая еще добавила грусти бывшей участнице реалити. По словам Шевы, Саймон и Арай недавно приезжали к ней в гости, и Марданшин прямо заявил, что больше не любит Лену, а встречался с ней на проекте «Дом-2» только из-за того, что она была неплохим вариантом подзаработать денег на рейтинговых эфирах.