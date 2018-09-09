АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей 2018 года
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

Ирга Fortnite Mobile лучше работает на Android, чем на iOS

Игра Fortnite Mobile на Android работает гораздо лучше, чем на мобильной операционной системе iOS‍. Но компания Epic Games обещает исправить данную ситуацию.

Ирга Fortnite Mobile лучше работает на Android, чем на iOS


Известно, что гаджеты на базе iOS, которые оснащены фирменными однокристальные системами Apple, демонстрируют производительность не только в тестах, но и в реальных сценариях использования. Но пользователи игры Fortnite для iPhone и iPad в мобильной версии жалуются на низкую производительность. До недавнего времени разработчики игры не реагировали на жалобы пользователей. Теперь компания Epic Games заявила, что причина невысокой производительности была выявлена. Разработчики добавили обновление, которое повысит производительность в Fortnite для iPad и iPhone.

Fortnite занимает 1 место со средним баллом 4,6/5 в рейтинге экшн-игр App Store.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 00:31
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рита Дакота рассказала правду о любовницах Влада
Ирга Fortnite Mobile лучше работает на Android,
Новый кроссовер Hyundai Styx заметили во время
Свадьба Юлии Паршуты: В Сети появились фото и
Ученые научились наблюдать за поведением
Сервис Apple Music получил обновление
NASA: Во Вселенной столкнулись две галактики
Компания Nissan намерена выпустить преемника купе
Ученые: Работа мозга зависит от времени года
HTC разрабатывает флагманский смартфон на новом
«Я не сваха»: Лариса Гузеева раскрыла правду о
Компания Geely рассказала о своих новинках на
Смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus не получат
В Швеции нашли венецианскую золотую монету XIV
В Воронеже мужчина выпал с балкона 12-го этажа
Эксперты рассказали, что влияет на цену
Подросший сын Дмитрия Шепелева приступил к
В Италии нашли полную золотых монет амфору времен
В Сети появились шпионские фото нового
В ОНК одна из сестер Хачатурян признана
На Ямале ученица школы-интерната зарезала свою
«Ничего себе, ножки!»: Екатерина Варнава поразила
Учёные: Три огненных НЛО в небе Мельбурна
В Санкт-Петербурге мужчина выпал из окна 15-го
В Петербурге рядом с мусорным баком нашли тело
Учёные: Пустыня Сахара опять может стать зелёной
«Авторитет года»: Стало известно о криминальном
Магазин «Связной» бесплатно раздаст всем Samsung
Составлен ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей 2018
В Сети появились результаты тестов Meizu 16X
Просмотреть все новости