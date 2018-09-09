Ирга Fortnite Mobile лучше работает на Android, чем на iOS

Известно, что гаджеты на базе iOS, которые оснащены фирменными однокристальные системами Apple, демонстрируют производительность не только в тестах, но и в реальных сценариях использования. Но пользователи игры Fortnite для iPhone и iPad в мобильной версии жалуются на низкую производительность. До недавнего времени разработчики игры не реагировали на жалобы пользователей. Теперь компания Epic Games заявила, что причина невысокой производительности была выявлена. Разработчики добавили обновление, которое повысит производительность в Fortnite для iPad и iPhone.Fortnite занимает 1 место со средним баллом 4,6/5 в рейтинге экшн-игр App Store.