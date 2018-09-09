Новый кроссовер Hyundai Styx заметили во время испытания

В модельном ряду производителя новый автомобиль Hyundai Styx займёт место на ступень ниже Hyundai Creta. Кроссовер получил дизайн в стиле концепта Carlino, представленного в 2016 году. В отличие от прототипа серийная версия получит двухярусную головную оптику, фирменную каскадную решётку радиатора и пластиковый внедорожный обвес с расширителями колёсных арок.Новинка разработана на одной архитектуре с хорошо известной на российском рынке моделью Solaris/Verna. В линейку силовых установок кроссовера войдут турбированные силовые агрегаты T-GDI ёмкостью 1,0 литр производительностью 100 и 120 лошадиных сил, а также дизельный двигатель CRDi мощностью 90 «скакунов». В качестве трансмиссии предлагается либо 6-ступенчатая «механика», либо 7-скоростная роботизированная коробка передач.