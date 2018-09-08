«Она ненавидит мужчин!»: У Ольги Бузовой замечены признаки мизандрии

Злопыхатели Ольги Бузовой убеждены, что душевная боль теледивы может совсем скоро принять патологические формы, поэтому требует незамедлительного исправления. Именно этим антифанаты начинающей певицы объясняют истерическое, а временами враждебнейшее и агрессивное, поведение ведущей прославленной телестройки «Дом-2».Ни для кого не является секретом, что после развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова прошло уже два года. Тем не менее, поющая телеведущая до сих пор остается одна, несмотря на то, что бывший супруг уже еще раз женился и даже успел обзавестись еще одним наследником.Теледиве удалось преуспеть только в карьере. Ведь за эти два года Ольга Бузова стала одной из самых известных личностей российского шоу-бизнеса и покорила публику в качестве талантливой исполнительницы. Знаменитость никогда не скрывала, что хочет быть любимой, но больше всего ей хочется еще раз очень сильно полюбить кого-то.По словам Ольги Бузовой, постоянная занятость попросту не позволяет ей встретить того единственного и наконец-таки обрести долгожданное женское счастье. Именно это и стало причиной того, что она решила отыскать свою вторую половинку на новом российском реалити-шоу о любви под названием «Замуж за Бузову».Уже с первых серий «именного» любовного телепроекта Ольги Бузовой стало понятно, почему поющая телеведущая не может устроить свою личную жизнь. Недоброжелатели знаменитости в один голос заявляют, что теледива попросту ненавидит мужчин. Наладить хоть какие-то отношения с противоположным полом Оле мешает мужененавистничество (по-научному мизандрия).Именно эти признаки, как оказалось, злопыхатели Ольги Бузовой заметили в ней во время ее общения с потенциальными возлюбленными. Теперь антифанатам поющей телеведущей целиком и полностью понятно, почему Оля периодично устраивает истерика, а порой даже и агрессивно себя ведет.Недоброжелатели Бузовой уверены, что ненависть у телеведущей «Дома-2» появилась из-за Дмитрия Тарасова, который бросил ее и променял на молоденькую российскую модель. На сегодняшний день, разочарованная в личной жизни Ольга, срывает свою злость на мужчин, в частности на участников телепроекта «Замуж за Бузову», уверены злопыхатели.Невооруженным взглядом видно, что некоторые претенденты на руку и сердце Ольги Бузовой стали бояться поющую телеведущую, ведь она не только постоянно закатывает им истерики и так или иначе унижает их, но и ставит мужчин в неловкое положение, а также постоянно пытается отыскать что-то, в чем можно обвинить того или иного участника реалити-шоу.Некоторые недоброжелатели Ольги сделали вывод, что Бузова попросту мстит мужчинам, которые борются за ее руку и сердце на новом телепроекте, а также за все обиды, которые причин ей ее бывший супруг Дмитрий Тарасов. Поэтому чтобы компенсировать свою душевную боль знаменитость периодично и включает механизмы агрессии, которые свойственны женщинам, ненавидящим противоположный пол.Известно, что симптомы мизандрии порождаются страхом – Ольга Бузова боится в очередной раз пережить те душевные мучения и терзания, которые она испытала при разводе со спортсменом. Поющей телеведущей страшно даже представить, что ее снова могут бросить, поэтому не может довериться никому из мужчин.Злопыхатели уверены, что Ольга Бузова может даже не подозревать, что ее душевное состояние является довольно серьезным и требует срочного вмешательства знающих специалистов. Как бы там ни было, но именно это чувство мешает телеведущей «Дома-2» построить романтические отношения с противоположным полом.Антифанаты Ольги убеждены, что в этом случае Бузовой может помочь только психотерапевт, который направит знаменитость пройти специальный курс реабилитации. С помощью этого курса поющая телеведущая сможет не только полностью разобраться в своих чувствах, но и обрести наконец-таки душевное равновесие, которое так важно для каждого человека.В противном случае, недоброжелатели Ольги Бузовой уверены, что теледива может навсегда перестать верить противоположному полу, что, по всей видимости, приведет к тому, что звезда останется одинокой на всю жизнь.