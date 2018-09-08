Впервые была представлена модель российского сверхзвукового авиалайнера

Первые разговоры о сверхзвуковом лайнере появились несколько лет назад. Разработчики, первоначально, хотели использовать для создания подобного самолёта в качестве базовой модели, стратегический бомбардировщик Ту-160. Но спустя время решили отказаться от такой идеи ввиду её бесперспективности.Одним из главных требований к современным сверхзвуковым самолетам для пассажирских перевозок является малошумность. Если судить по фотографиям с выставки «Гидроавиасалон-2018», лайнер действительно не имеет сходства с Ту-160, и напоминает современные гиперзвуковые комплексы такие как SR-72.