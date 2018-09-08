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Впервые была представлена модель российского сверхзвукового авиалайнера

В Геленджике продолжается выставка «Гидроавиасалон-2018», на которой российские специалисты представили модель сверхзвукового лайнера для пассажирских перевозок. Легкий самолёт обладает небольшим числом мест для пассажиров.

Впервые была представлена модель российского сверхзвукового авиалайнера


Первые разговоры о сверхзвуковом лайнере появились несколько лет назад. Разработчики, первоначально, хотели использовать для создания подобного самолёта в качестве базовой модели, стратегический бомбардировщик Ту-160. Но спустя время решили отказаться от такой идеи ввиду её бесперспективности.

Одним из главных требований к современным сверхзвуковым самолетам для пассажирских перевозок является малошумность. Если судить по фотографиям с выставки «Гидроавиасалон-2018», лайнер действительно не имеет сходства с Ту-160, и напоминает современные гиперзвуковые комплексы такие как SR-72.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:14
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