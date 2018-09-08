Ученые: Работа мозга зависит от времени года

Как оказалось, наилучшая работа мозга приходится на конец августа и сентябрь, а наихудшая – на зиму и весну. Более того, постановка таких диагнозов как деменция и умеренное когнитивное нарушение на 30% чаще встречается именно в холодное время года. Вероятнее всего, это связано с определенными факторами, влияющими на гормональные уровни и концентрацию витамина D в крови.К примеру, теплая погода и высокий уровень освещенности летом и в первой половине осени хорошо влияет на мозг, также в этот период люди чаще употребляют фрукты и овощи и лучше спят. Существует вероятность, при которой сезонные изменения психических состояний могут повлиять на работу мозга, заключают ученые.