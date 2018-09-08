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Ученые: Работа мозга зависит от времени года

По словам канадских и американских ученых, функционирование мозга меняется в зависимости от времени года. Исследователи проанализировали информацию о 3 500 человек старше 70 лет, проживающих в США, Канаде и Франции. К слову, у некоторых испытуемых был диагноз болезнь Альцгеймера.

Ученые: Работа мозга зависит от времени года


Как оказалось, наилучшая работа мозга приходится на конец августа и сентябрь, а наихудшая – на зиму и весну. Более того, постановка таких диагнозов как деменция и умеренное когнитивное нарушение на 30% чаще встречается именно в холодное время года. Вероятнее всего, это связано с определенными факторами, влияющими на гормональные уровни и концентрацию витамина D в крови.

К примеру, теплая погода и высокий уровень освещенности летом и в первой половине осени хорошо влияет на мозг, также в этот период люди чаще употребляют фрукты и овощи и лучше спят. Существует вероятность, при которой сезонные изменения психических состояний могут повлиять на работу мозга, заключают ученые.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:01
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