Toyota выводит на рынок спецверсию седана Vios GT Street

От стандартной версии Vios GT Street отличается оригинальными легкосплавными дисками от TRD, стильным аэродинамическим обвесом, перенастроенной подвеской, массивным задним спойлером, распоркой в моторном отсеке, а также в салоне имеются шильдики с названием серии и наклейки на кузове.В подкапотном пространстве рестайлингового седана установлен атмосферный агрегат объёмом 1,5 литра производительностью 108 лошадиных сил. Двигатель работает на пару с вариатором CVT и семью псевдопередачами. На рынке Тайланда стоимость спортивной версии Vios GT Street стартует от 755 000 бат, что эквивалентно 1 617 000 рублей.