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Toyota выводит на рынок спецверсию седана Vios GT Street

Автоконцерн Toyota выводит на рынок специальную версию рестайлингового седана Vios, получившего название GT Street. В общей сложности с конвейера сойдёт 100 особых моделей.

Toyota выводит на рынок спецверсию седана Vios GT Street


От стандартной версии Vios GT Street отличается оригинальными легкосплавными дисками от TRD, стильным аэродинамическим обвесом, перенастроенной подвеской, массивным задним спойлером, распоркой в моторном отсеке, а также в салоне имеются шильдики с названием серии и наклейки на кузове.

В подкапотном пространстве рестайлингового седана установлен атмосферный агрегат объёмом 1,5 литра производительностью 108 лошадиных сил. Двигатель работает на пару с вариатором CVT и семью псевдопередачами. На рынке Тайланда стоимость спортивной версии Vios GT Street стартует от 755 000 бат, что эквивалентно 1 617 000 рублей.

 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:54
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