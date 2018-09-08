АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети появилось сравнение смартфонов Samsung Galaxy Note 9 и S9 Plus
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

Ани Лорак не готова простить предательство супруга

На фестивале «Новая волна» Ани Лорак появилась без обручального кольца. На вопросы журналистов об отношениях с мужем Муратом Налчаджиоглу исполнительница ответила, что не готова простить предательство.

Ани Лорак не готова простить предательство супруга


Ани Лорак считает, если любовь прошла то уже ее нельзя вернуть назад, ведь кто любит, никогда не сможет предать. Также исполнительница в обращении к женщинам призвала их всегда оставаться терпеливыми, а также научиться уступать. Напомним, что исполнительница заподозрила супруга Мурата Налчаджиоглу в измене, когда в Интернете появились снимки его времяпрепровождения с моделью Яной Беляевой. Сами знаменитости отрицали роман, называя себя просто друзьями.

Ани Лорак не готова простить предательство супруга


Несмотря на разногласия в семье, Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу вместе отвели дочь Софию 1 сентября в первый класс.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:26
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Впервые была представлена модель российского
Влад Соколовский впервые прокомментировал развод
ZTE привезла в РФ разноцветный безрамочный
Ольга Бузова не скрывает, что ходит на свидания с
Ани Лорак не готова простить предательство супруга
Астрономов шокировали сведения о девятой планете
Экс-участница «Дома-2» Карина Пронина разоблачила
Toyota выводит на рынок спецверсию седана Vios GT
Евгений Евстратов: ядерные отходы и что с ними
Ученые: Продолжительность жизни человека зависит
«Она ненавидит мужчин!»: У Ольги Бузовой замечены
В Сети появились изображения нового смартфона
Учёные рассказали, что происходит перед смертью
Певица Настя Кудри лишилась пальцев после ДТП в
Учёные: Кошачье урчание обладает целебным эффектом
Самый дорогой кроссовер Volvo XC90 T8 Twin Engine
В Сети появилось сравнение смартфонов Samsung
Отменил концерты: Валерий Леонтьев рассказал о
У кроссовера Geely Atlas появился «близнец»
Учёные обнаружили в Антарктиде останки вымерших
Samsung оборудует смартфоны вращающимися камерами
Деньги не пахнут: Осуждающая толстых людей Алена
Экс-участница «Дома-2» Ирина Александровна
В Башкирии из окна 4-го этажа выпал ребенок
Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина потратила
В Краснодарском крае четверо людей погибли в ДТП
Эксперты назвали главные преимущества Xiaomi
Ксения Собчак собрала звездных друзей на закрытом
Робби Уильямса стал отцом в третий раз
Стоимость смартфона Xiaomi Mi 8 Youth стала
Просмотреть все новости