Ани Лорак не готова простить предательство супруга
На фестивале «Новая волна» Ани Лорак появилась без обручального кольца. На вопросы журналистов об отношениях с мужем Муратом Налчаджиоглу исполнительница ответила, что не готова простить предательство.
Ани Лорак считает, если любовь прошла то уже ее нельзя вернуть назад, ведь кто любит, никогда не сможет предать. Также исполнительница в обращении к женщинам призвала их всегда оставаться терпеливыми, а также научиться уступать. Напомним, что исполнительница заподозрила супруга Мурата Налчаджиоглу в измене, когда в Интернете появились снимки его времяпрепровождения с моделью Яной Беляевой. Сами знаменитости отрицали роман, называя себя просто друзьями.
Несмотря на разногласия в семье, Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу вместе отвели дочь Софию 1 сентября в первый класс.
Ани Лорак считает, если любовь прошла то уже ее нельзя вернуть назад, ведь кто любит, никогда не сможет предать. Также исполнительница в обращении к женщинам призвала их всегда оставаться терпеливыми, а также научиться уступать. Напомним, что исполнительница заподозрила супруга Мурата Налчаджиоглу в измене, когда в Интернете появились снимки его времяпрепровождения с моделью Яной Беляевой. Сами знаменитости отрицали роман, называя себя просто друзьями.
Несмотря на разногласия в семье, Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу вместе отвели дочь Софию 1 сентября в первый класс.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:26