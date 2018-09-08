Ани Лорак не готова простить предательство супруга

Ани Лорак считает, если любовь прошла то уже ее нельзя вернуть назад, ведь кто любит, никогда не сможет предать. Также исполнительница в обращении к женщинам призвала их всегда оставаться терпеливыми, а также научиться уступать. Напомним, что исполнительница заподозрила супруга Мурата Налчаджиоглу в измене, когда в Интернете появились снимки его времяпрепровождения с моделью Яной Беляевой. Сами знаменитости отрицали роман, называя себя просто друзьями.Несмотря на разногласия в семье, Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу вместе отвели дочь Софию 1 сентября в первый класс.