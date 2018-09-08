ZTE привезла в РФ разноцветный безрамочный смартфон Blade V9 Vita за 10 тысяч рублей

Главной особенностью модели стоит считать весьма большое соотношение площади дисплея к корпусу – более 81%. Новинка выйдет на рынок с двойной основной камерой, разрешение которой составляет 13+2 Мп, а с помощью механизма Low-Light пользователь сможет вести съемку даже при плохом освещении. Фронтальная камера на 8 Мп тоже получит немало функциональных особенностей, благодаря которым селфи будут выглядеть ещё качественнее. ZTE Blade V9 Vita получит сразу две сборки: первая на 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ постоянной памяти, вторая – 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти.В качестве процессора будет установлен восьмиядерный Snapdragon 435 от компании Qualcomm. В связи с поддержкой технологии VoLTE, смартфон сможет использовать высокоскоростной интернет стандарта 4G. Более бюджетная модификация будет стоить 10 000 рублей, а девайс с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти обойдется россиянину в 11 000 рублей.