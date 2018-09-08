Смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus не получат функцию iOS 12

Один из пользователей Reddit отправил вице-президенту «яблочной» корпорации письмо, в котором задал вопрос об iOS 12. Он поинтересовался, на всех ли устройствах с операционной системой будет доступен полный функционал. В результате выяснилось, что такое важное новшество, как «Ярлыки Siri» купертиновцы не смогли внедрить в смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus.Приложение предусматривает работу голосового ассистента с другими программами, которые также можно активировать голосом. На своё письмо пользователь получил ответ, в нём говорится, что разработчики компании Apple стараются модернизировать и обновлять функционал как можно большему числу девайсов, но иногда их производительность не рассчитана на некоторые функции. В связи с этим смартфоны iPhone 5s и iPhone 6 (Plus) останутся без «Ярлыков Siri», при этом они получат другие обновления. Однако на более современных моделях можно будет без проблем устанавливать iOS 12.