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Смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus не получат функцию iOS 12

Вице-президент компании Apple сообщил о том, что смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus не получат такую важную функцию, как iOS 12. Из-за нарушения производительности девайса старые модели лишились «Ярлыков Siri».

Смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus не получат функцию iOS 12


Один из пользователей Reddit отправил вице-президенту «яблочной» корпорации письмо, в котором задал вопрос об iOS 12. Он поинтересовался, на всех ли устройствах с операционной системой будет доступен полный функционал. В результате выяснилось, что такое важное новшество, как «Ярлыки Siri» купертиновцы не смогли внедрить в смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus.

Приложение предусматривает работу голосового ассистента с другими программами, которые также можно активировать голосом. На своё письмо пользователь получил ответ, в нём говорится, что разработчики компании Apple стараются модернизировать и обновлять функционал как можно большему числу девайсов, но иногда их производительность не рассчитана на некоторые функции. В связи с этим смартфоны iPhone 5s и iPhone 6 (Plus) останутся без «Ярлыков Siri», при этом они получат другие обновления. Однако на более современных моделях можно будет без проблем устанавливать iOS 12.

 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 20:01
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