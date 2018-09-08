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Астрономов шокировали сведения о девятой планете Солнечной системы

Астрономы из Токийского университета заявили, что пришли в ужас от девятой планеты Солнечной системы. Исследователи уже довольно долго ищут доказательства существования этого объекта.

Астрономов шокировали сведения о девятой планете Солнечной системы


Первое доказательство существования девятой планеты было получено в 2014 году. Американские астрономы Скотт Шеппард и Чедвик Трухильо установили, что несколько удаленных тел от пояса Койпера имеют аргумент перигелия, который равен 0. Такие данные указывают на то, что они пересекают плоскость эклиптики с юга на север во время прохождения перигелия. Позже испанские исследователи также указали на данную аксиому. По предварительным данным, масса девятой планеты в 20 раз больше Земли. Объект движется по эллиптической орбите на расстоянии в 1000 раз больше от Солнца, чем Земля. Несмотря на массивность ни один космический телескоп не смог обнаружить эту планету.

Астрономы надеются, что им сможет помочь оптический телескоп Subaru, который имеет широкий угол обзора. Специалисты намерены искать эту планету по тепловому излучению.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:10
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