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Влад Соколовский впервые прокомментировал развод с Ритой Дакотой

Влад Соколовский и Рита Дакота поженились около 3 лет назад, а месяц назад стало известно о разводе музыкантов. Накануне певец впервые прокомментировал развод со своей супругой.

Влад Соколовский впервые прокомментировал развод с Ритой Дакотой


Рита Дакота рассказала подписчикам о предстоящем разводе на своей странице в Instagram, также она делилась переживаниями из-за измен своего супруга. Сам Влад Соколовский никак не комментировал сложившуюся ситуацию и перестал публиковать фото, лишь изредка показывая видео с маленькой дочкой. Накануне в Instagram знаменитости появился снимок, на котором он изображен спинной к камере. В подписи к фото музыкант написал: «Даже после самой темной ночи всегда наступает рассвет. Началась осень, и пришло время по-настоящему учиться. На фото самый красивый рассвет в моей жизни, дело было в Москве».

Влад Соколовский впервые прокомментировал развод с Ритой Дакотой


Пост музыканта всего за сутки собрал более 58 тысяч лайков, но возможность комментировать Влад Соколовский решил закрыть.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:58
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