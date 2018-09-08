Влад Соколовский впервые прокомментировал развод с Ритой Дакотой

Рита Дакота рассказала подписчикам о предстоящем разводе на своей странице в Instagram, также она делилась переживаниями из-за измен своего супруга. Сам Влад Соколовский никак не комментировал сложившуюся ситуацию и перестал публиковать фото, лишь изредка показывая видео с маленькой дочкой. Накануне в Instagram знаменитости появился снимок, на котором он изображен спинной к камере. В подписи к фото музыкант написал: «Даже после самой темной ночи всегда наступает рассвет. Началась осень, и пришло время по-настоящему учиться. На фото самый красивый рассвет в моей жизни, дело было в Москве».Пост музыканта всего за сутки собрал более 58 тысяч лайков, но возможность комментировать Влад Соколовский решил закрыть.