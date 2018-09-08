В Сети появились изображения нового смартфона Oppo A7X

Ассортимент смартфонов Oppo в скором времени пополнит новая модель A7X. Пока неизвестно, когда состоится премьера нового устройства, но источник уже предлагает пользователям оценить дизайн потенциальной новинки. На изображениях опубликованных в Сети видно, что A7X получит каплевидный вырез под камеру в верхней части экрана, а на тыльной панели овальный дактилоскопический датчик, а также стандартный разъем для порта microUSB и наушников.На данный момент это все, что известно о новом смартфоне Oppo A7X.