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В Сети появились изображения нового смартфона Oppo A7X

В Сети были опубликованы изображения новинки от компании Oppo. Смартфон A7X построен на SoC MediaTek Helio P60.

В Сети появились изображения нового смартфона Oppo A7X


Ассортимент смартфонов Oppo в скором времени пополнит новая модель A7X. Пока неизвестно, когда состоится премьера нового устройства, но источник уже предлагает пользователям оценить дизайн потенциальной новинки. На изображениях опубликованных в Сети видно, что A7X получит каплевидный вырез под камеру в верхней части экрана, а на тыльной панели овальный дактилоскопический датчик, а также стандартный разъем для порта microUSB и наушников.

На данный момент это все, что известно о новом смартфоне Oppo A7X.

 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:06
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