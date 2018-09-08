Певица Настя Кудри лишилась пальцев после ДТП в Ницце
Исполнительница Настя Кудри, являющаяся дочерью бизнесмена Игоря Кудряшкина, несколько недель назад попала в серьёзную аварию во Франции. Несмотря на тяжелые повреждения медикам удалось спасти певицы, но им пришлось ампутировать ей два пальца на правой руке.
В день ДТП Кудри очень спешила в Ниццу, ведь её мать должна была выступить в танцевальном конкурсе. Пиар-менеджер артистки заявил, что она ехала по серпантину, но не ожидала, что на встречную полосу выедет машина. Вскоре она потеряла управление над автомобилем, и он пролетел вниз по скале более 15 метров. Врачи в кратчайшие сроки вылечили, однако сильно поврежденные пальцы правой руки были ампутированы. Реабилитация для дочери бизнесмена выдалась очень тяжелой из-за депрессии и сильного недомогания, но сейчас певица готова к новым творческим свершениям.
Напомним, что исполнительница дебютировала на сцене с 15 лет, а недавно исполнила свою мечту, выступив в дуэте с Ольгой Бузовой. За несколько лет, проведенных на сцене Настя Кудри смогла обзавестись весомой армией поклонников.
В день ДТП Кудри очень спешила в Ниццу, ведь её мать должна была выступить в танцевальном конкурсе. Пиар-менеджер артистки заявил, что она ехала по серпантину, но не ожидала, что на встречную полосу выедет машина. Вскоре она потеряла управление над автомобилем, и он пролетел вниз по скале более 15 метров. Врачи в кратчайшие сроки вылечили, однако сильно поврежденные пальцы правой руки были ампутированы. Реабилитация для дочери бизнесмена выдалась очень тяжелой из-за депрессии и сильного недомогания, но сейчас певица готова к новым творческим свершениям.
Напомним, что исполнительница дебютировала на сцене с 15 лет, а недавно исполнила свою мечту, выступив в дуэте с Ольгой Бузовой. За несколько лет, проведенных на сцене Настя Кудри смогла обзавестись весомой армией поклонников.
ШоуБиз
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 11:33