Певица Настя Кудри лишилась пальцев после ДТП в Ницце

В день ДТП Кудри очень спешила в Ниццу, ведь её мать должна была выступить в танцевальном конкурсе. Пиар-менеджер артистки заявил, что она ехала по серпантину, но не ожидала, что на встречную полосу выедет машина. Вскоре она потеряла управление над автомобилем, и он пролетел вниз по скале более 15 метров. Врачи в кратчайшие сроки вылечили, однако сильно поврежденные пальцы правой руки были ампутированы. Реабилитация для дочери бизнесмена выдалась очень тяжелой из-за депрессии и сильного недомогания, но сейчас певица готова к новым творческим свершениям.Напомним, что исполнительница дебютировала на сцене с 15 лет, а недавно исполнила свою мечту, выступив в дуэте с Ольгой Бузовой. За несколько лет, проведенных на сцене Настя Кудри смогла обзавестись весомой армией поклонников.