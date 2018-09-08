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Деньги не пахнут: осуждающая толстых людей Алена Водонаева рекламирует еду для ожирения

Осуждающая толстых людей Алена Водонаева рекламирует еду для ожирения. Бывшая звезда телепроекта Дом-2 Алена Водонаева когда-то говорила, что употребление мучных продуктов ею привело к проблемам.

Деньги не пахнут: осуждающая толстых людей Алена Водонаева рекламирует еду для ожирения


Платье, в котором она должна пойти на чрезвычайно важное мероприятие, ей с трудом налезло.

«Пока Леша был на гастролях, я ела чипсы, ела хачапури, сейчас я не S размера, а M, а платье привезенное размера S. И мне надо как-то себя в него впихнуть», – говорит девушка.


Всё это очень удивило подписчиков. Ведь Водонаева неоднократно выражала свою брезгливость к толстым, а также объявляла бойкот «жиробасам». Алёна тогда утверждала, что не может терпеть, когда близко находится человек с избыточным весом, и якобы «даже плавать не пойдет, если в воде или в бассейне очень большой человек».

Потом она посоветовала одной из авиакомпаний уволить толстых сотрудников, ибо в случае аварийной ситуаций, толстяки лишь помешают эвакуации, и закроют собой выходы.

Деньги не пахнут: осуждающая толстых людей Алена Водонаева рекламирует еду для ожирения


«Если вы толстая, не надевайте короткие розовые юбочки. Не теряйте адекватность. Я в своей книге целую главу посвятила уместности в гардеробе! Не делайте из себя посмешище в публичных местах. Не надо лосины на попу размера, больше, чем L. Не надо открывать руки, если они толстые», - советовала Водонаева людям.


Такие заявления бывшей участницы телепроекта часто осуждались. Многие говорили, что это не просто бестактно, но и цинично, ведь среди толстяков тоже немало хороших людей и обижать их не надо. Правда, Алёна так и не поняла, на что здесь надо обижаться.

И только последняя публикация в её микроблоге никак не вяжется с позицией Водонаевой. В ней девушка рекламирует пищу, которая приводит к ожирению - чипсы. Всё это удивило подписчиков скандальной ведущей.

«Странно. Вы, Алена, постоянно говорите о правильном питании, а тут такая реклама», – справедливо удивляются фолловеры.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:50
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