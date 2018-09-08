Ученые: Продолжительность жизни человека зависит от восприятия вкусов
Ученые из Университета Мичигана, Университета Вэйна и Института биомедицинских исследований Фридриха Мишера провели исследование в ходе, которого выяснили, что вкусовые рецепторы, оказывают влияние не только на человеческие предпочтения в еде, но и на качество жизни, а также его продолжительность.
Исследователи провели эксперимент на плодовых мушках. Специалисты подавляли вкусовые рецепторы, в ходе чего могли контролировать продолжительность жизни и влиять на здоровья по мере старения насекомых. Ученые уверяют, что на продолжительность жизни плодовых мушек негативно сказывался горький вкус, а сладкий — наоборот. Распознавание вкуса воды могло увеличить продолжительность жизни мушки, более чем на 35%.
Специалисты отмечают, что восприятие вкусов играет весьма важную роль в здоровье, а их утрата может спровоцировать физиологические изменения.
Исследователи провели эксперимент на плодовых мушках. Специалисты подавляли вкусовые рецепторы, в ходе чего могли контролировать продолжительность жизни и влиять на здоровья по мере старения насекомых. Ученые уверяют, что на продолжительность жизни плодовых мушек негативно сказывался горький вкус, а сладкий — наоборот. Распознавание вкуса воды могло увеличить продолжительность жизни мушки, более чем на 35%.
Специалисты отмечают, что восприятие вкусов играет весьма важную роль в здоровье, а их утрата может спровоцировать физиологические изменения.
Наука / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:38