Ученые: Продолжительность жизни человека зависит от восприятия вкусов

Исследователи провели эксперимент на плодовых мушках. Специалисты подавляли вкусовые рецепторы, в ходе чего могли контролировать продолжительность жизни и влиять на здоровья по мере старения насекомых. Ученые уверяют, что на продолжительность жизни плодовых мушек негативно сказывался горький вкус, а сладкий — наоборот. Распознавание вкуса воды могло увеличить продолжительность жизни мушки, более чем на 35%.Специалисты отмечают, что восприятие вкусов играет весьма важную роль в здоровье, а их утрата может спровоцировать физиологические изменения.