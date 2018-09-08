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В Сети появилось сравнение смартфонов Samsung Galaxy Note 9 и S9 Plus
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В Сети появилось сравнение смартфонов Samsung Galaxy Note 9 и S9 Plus

В Сети появилось сравнение корейских смартфонов Samsung Galaxy Note 9 и S9 Plus, являющихся флагманами серии. По словам специалистов, главным отличием устройства являются дисплеи.

В Сети появилось сравнение смартфонов Samsung Galaxy Note 9 и S9 Plus


Samsung Galaxy Note 9 стал первым устройством Samsung, получившим две камеры на задней панели. Среди особенностей смартфона стоит выделить стереодинамики с довольно большой мощностью, отлично подходящие для прослушивания музыки. Дисплей с диагональю в 6,3 дюйма и разрешением QHD + выдает качественную картинку даже при сильном солнечном свете. Эксперты также выделили удобный корпус смартфона, имеющий приятное на ощупь матовое покрытие. Экран устройства покрыт стеклом Gorilla Glass 5, защищающим его от физических повреждений и царапин. Версия смартфона для китайского рынка получила процессор Snapdragon 845 и 6 гигабайт оперативной памяти.

Samsung Galaxy S9 Plus также получил динамики от AKG, но в качестве дисплея для него был выбран Super AMOLED Infinity Display. Среди новых функций устройства стоит выделить поддержку AR Emoji, работающую вместе со сканером лица пользователя. В качестве процессора для смартфона был выбран Samsung Exynos 9810 с частотой в 2,7 гигагерца.

Смартфоны Samsung Galaxy Note 9 и S9 Plus почти не отличаются друг от друга, ввиду чего при выборе устройств стоит акцентировать внимание на потребностях пользователя. Стоимость гаджетов варьируется от 750 до 1000 долларов на американском рынке.

 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:44
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