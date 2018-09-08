Учёные рассказали, что происходит перед смертью звезды

Специалисты пришли к выводу, что после того, как массивные звёзды достигают конца жизненного цикла, возникает взрыв, который учёные называют катаклизмической вспышкой сверхновой. Своё открытие учёные сделали в результате сканирования небоана протяжении 14 ночей. Исследование проводилось посредством инструмента DECam на телескопе Victor Blanco в Чили.Эксперты наблюдали в реальном времени за тем, как происходят звёздные взрывы, при этом они использовали уникальную методику анализа данных. По мнению специалистов, «вспышка» возникает в процессе столкновения быстро расширяющегося газа сверхновой и неизвестного вещества, окружающего звезду. Во время взрыва производится энергия, превращающаяся в свет. По словам специалистов, инструмент DECam позволяет делать научные открытия, которые в прошлом были невозможны.