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Учёные рассказали, что происходит перед смертью звезды

Учёные заявили о том, что приблизились к пониманию того, что происходит перед тем, как наступает внезапная смерть звезды. Издание Newsweek накануне опубликовало результаты научной работы.

Учёные рассказали, что происходит перед смертью звезды


Специалисты пришли к выводу, что после того, как массивные звёзды достигают конца жизненного цикла, возникает взрыв, который учёные называют катаклизмической вспышкой сверхновой. Своё открытие учёные сделали в результате сканирования небоана протяжении 14 ночей. Исследование проводилось посредством инструмента DECam на телескопе Victor Blanco в Чили.

Эксперты наблюдали в реальном времени за тем, как происходят звёздные взрывы, при этом они использовали уникальную методику анализа данных. По мнению специалистов, «вспышка» возникает в процессе столкновения быстро расширяющегося газа сверхновой и неизвестного вещества, окружающего звезду. Во время взрыва производится энергия, превращающаяся в свет. По словам специалистов, инструмент DECam позволяет делать научные открытия, которые в прошлом были невозможны.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 11:50
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