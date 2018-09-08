АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети появилось сравнение смартфонов Samsung Galaxy Note 9 и S9 Plus
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

Самый дорогой кроссовер Volvo XC90 T8 Twin Engine представили в РФ

На российском рынке начались продажи внедорожника Volvo XC90 T8 Twin Engine с гибридной силовой установкой. Сообщается, что модель уже получила рублевые ценники, а самый минимальный из них составит почти 5,47 миллиона рублей.

Самый дорогой кроссовер Volvo XC90 T8 Twin Engine представили в РФ


Самая элитная модификация кроссовера получит гибридный движок T8 Twin Engine почти на 410 лошадиных сил. Стоимость максимальной сборки транспортного средства составит более 8,5 миллионов рублей. Гибридный силовой агрегат Volvo XC90 T8 Twin Engine состоит из электромотора на 87 лошадиных сил и бензинового движка на 320 лошадиных сил. Первый питается литий-ионным аккумулятором, который можно зарядить от обычной розетки.

С 0 до 100 км/час машина разгоняется примерно за 5,3 секунды. В среднем на 100 километров пути Volvo XC90 T8 Twin Engine требуется не менее 2,5 литров топлива. Самой элитной комплектацией по праву считается Excellence, ведь она более просторная (имеет 4 посадочных места вместо 5).

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто / Главные новости
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 11:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самый дорогой кроссовер Volvo XC90 T8 Twin Engine
В Сети появилось сравнение смартфонов Samsung
Отменил концерты: Валерий Леонтьев рассказал о
У кроссовера Geely Atlas появился «близнец»
Учёные обнаружили в Антарктиде останки вымерших
Samsung оборудует смартфоны вращающимися камерами
Деньги не пахнут: осуждающая толстых людей Алена
Экс-участница «Дома-2» Ирина Александровна
В Башкирии из окна 4-го этажа выпал ребенок
Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина потратила
В Краснодарском крае четверо людей погибли в ДТП
Эксперты назвали главные преимущества Xiaomi
Ксения Собчак собрала звездных друзей на закрытом
Робби Уильямса стал отцом в третий раз
Стоимость смартфона Xiaomi Mi 8 Youth стала
Фестиваль Бориса Гребенщикова "Части света"
В московском клубе Cition Hall не состоялся
Ученые: Ограничение в еде продлевает жизнь мышей
Учёные: Гель-лак для ногтей содержит больше
Астрономы обнаружили в удаленной галактике
Ученые разгадали тайну происхождения узоров на
Астрономы NASA начали поиск и исследование
Учёные: Озеленение местности улучшает
Microsoft может продлить поддержку Windows 7 за
Ученые: Найден новый способ достигнуть скорости
Руслан Белый рассказал, что его отец умер от
Офисная работа приводит к химическому дисбалансу
Учёные: Учащённое мочеиспускание может
Учёные: За храбрость отвечают клетки в гиппокампе
Мазур утверждает, что у вдовы Мишулина инсульта
Просмотреть все новости