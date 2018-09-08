Самый дорогой кроссовер Volvo XC90 T8 Twin Engine представили в РФ

Самая элитная модификация кроссовера получит гибридный движок T8 Twin Engine почти на 410 лошадиных сил. Стоимость максимальной сборки транспортного средства составит более 8,5 миллионов рублей. Гибридный силовой агрегат Volvo XC90 T8 Twin Engine состоит из электромотора на 87 лошадиных сил и бензинового движка на 320 лошадиных сил. Первый питается литий-ионным аккумулятором, который можно зарядить от обычной розетки.С 0 до 100 км/час машина разгоняется примерно за 5,3 секунды. В среднем на 100 километров пути Volvo XC90 T8 Twin Engine требуется не менее 2,5 литров топлива. Самой элитной комплектацией по праву считается Excellence, ведь она более просторная (имеет 4 посадочных места вместо 5).